Балиева: Программа партии "Нур Отан основана на анализе социальной обстановки

По ее словам, социальные начинания партии могут быть быстро реализованы на практике.

Начинания партии "Нур Отан" всегда имеют социальную направленность. Об этом заявила депутат Мажилиса Парламента РК Загипа Балиева, комментируя поручения Главы государства, данные им на XVIII очередном съезде партии "Нур Отан", передает корреспондент МИА "Казинформ".

- Все программы партии "Нур Отан" имеют социальную направленность. Традиционно и в этой программе основное значение уделено социальной сфере, в частности улучшению условий жизни казахстанцев. Для того, чтобы убедиться в этом достаточно изучить программы нашей партии за последние 20 лет, - сказала Загипа Балиева в интервью журналистам после съезда партии.

По ее словам, социальные начинания партии могут быть быстро реализованы на практике.

- Конечно, были услышаны требования и пожелания широкой общественности. Партия "Нур Отан" проанализировав социальную обстановку в стране разработала эту программу. Я думаю, такие начинания, как повышение заработной платы бюджетникам, предоставление облегченной ипотеки, могут быть реализованы в кратчайшие сроки, - добавила Загипа Балиева.

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