Мы должны понять и простить оступившихся жен боевиков ИГИЛ - эксперт

Каждая страна должна судить своих граждан по своим законам.

Сегодня ряд европейских и азиатских стран отказываются принимать назад своих граждан, находящихся в зоне боевых действий - Сирии и Ираке. Казахстан же стремится помочь своим гражданам вернуться на Родину. Правильно ли это? Об этом и другом читайте в интервью политолога, аналитика Конгресса религиоведов Казахстана Жанботы Карашулакова, сообщает Zakon.kz.

По данным КНБ РК, в Сирии и Ираке в лагерях беженцев находится сегодня около 380 казахстанцев, а с ними порядка 400-500 детей. Наше государство стремится помочь им вернуться на Родину. История судеб подневольных жен боевиков ДАИШ* разная, кто-то отправился туда вместе с мужем, кто-то уехал самостоятельно, попав в сети вербовщиков. Их всех объединяло одно – они ехали устраивать свою жизнь якобы «в идеальном исламском государстве», но по приезду на место столкнулись с жестокой реальностью, не имеющей ничего общего с миром ислама, - с территорией «террора и насилия», откуда нет пути назад.

- Жанбота Жолдасович, как вы думаете, насколько правильна политика властей Казахстана по возвращению наших граждан из Сирии, ведь многие выехали туда целенаправленно...

- Одной из первых, кто начал кампанию по возвращению своих граждан из сирийско-иракской зоны, была Россия, в частности Чечня. Как вы знаете, вместе с их гражданами в прошлом году вернулись домой и некоторые казахстанцы.

Инициативу по возвращению своих граждан из зоны конфликта поддержали власти Кыргызстана и Таджикистана, у которых в количественном соотношении находится там граждан больше, чем из Казахстана. Думаю, многие казахстанцы, в том числе и я, поддерживают стремление нашего государства помочь своим гражданам в лице детей и женщин, которые были подневольными женами боевиков ДАИШ в Сирии и Ираке, вернуться на Родину.

Безусловно, на фоне отказа ряда европейских и азиатских стран принять назад своих граждан, находящихся на территории Сирии и Ирака, Казахстан проявил себя как ответственное демократическое государство, высшей ценностью которого является забота о своих гражданах, где бы они ни находились.

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Возвращение казахстанцев на Родину в результате уникальной операции «Жусан», которая была проведена 9 января этого года по поручению главы государства, вселило надежду родителям на скорое возвращение своих детей и внуков, которые еще пребывают на территории Сирии. Не должны расплачиваться за ошибки своих родителей дети, которые итак живут в невыносимых условиях. И мы, как образованное и цивилизованное общество, должны понять и простить оступившихся женщин.

- Религиозный экстремизм и терроризм по-прежнему представляет серьезную угрозу во всем мире. Как донести до казахстанцев опасность этого страшного явления?

- Вы знаете, я рад, что у нас задумали снять документальный фильм об операции «Жусан», в котором могли бы принять участие пострадавшие, бывшие жены казахских боевиков ДАИШ и наши военные. Думаю, посредством подобных видеоматериалов мы можем донести до казахстанцев горькую правду, цену ошибок и обмана в результате вербовки и потери любимых от рук религиозных террористов, в особенности тех, кто продолжает оставаться в Сирии и Ираке.

Нельзя забывать, что радикальная идеология продолжает свою пропаганду в мире и не исключено повторение участия наших граждан в новых «горячих точках». Сегодня СМИ пестрят публикациями о раскаянии наших граждан, выехавших в Сирию, и теперь желающих вернуться домой, на свою Родину. Последняя такая публикация о нашей гражданке вышла на одном из курдских пабликов, в которой 26-летняя Жанара, мать пятерых детей, на ломаном арабском языке рассказывает о своем пребывании в ДАИШ.

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В своем интервью она заявила, что пыталась бежать через контрабандистов в рядах боевиков, но так и не смогла: «Наемники эксплуатировали нас для торговли, продажи и использования нас для так называемого брачного джихада». Она отметила, что в последние дни боевики ИГИЛ* усиливали осаду иностранных боевиков, потому что они хотели продать их другим странам и группировками или убить их. «Я хочу вернуться в Казахстан», - призналась Жанара. Наверное, она и другие женщины, которые там находятся, слышали об операции «Жусан».

- Как могла сложиться судьба наших граждан, если бы не вмешательство Казахстана?

- По-разному. К примеру, большинство семей иракских боевиков ДАИШ живут годами в лагерях беженцев на территории, подконтрольной курдским формированиям. Другие после передачи властям Ирака были приговорены к заключению или смертной казни, среди которых есть граждане соседнего Таджикистана.

История судеб наших граждан разная, кто-то отправился туда вместе с мужем, кто-то уехал самостоятельно, попав в сети вербовщиков в интернете. Их всех объединяло одно – они ехали устраивать свою жизнь якобы «в идеальном исламском государстве», но по приезду на место столкнулись с другой реальностью, не имеющей ничего общего с миром ислама, с территорией «террора и насилия», откуда нет пути назад.

- Президент США Дональд Трамп призвал европейские государства репатриировать своих граждан, присоединившихся к ИГИЛ, и предать их суду. Как сейчас складывается ситуация в этом отношении в мире?

- Сегодня ряд правительств европейских стран в лице Швеции, Бельгии официально отказались принимать своих граждан, пребывающих в лагерях беженцев в Сирии и Ираке, мотивируя это их участием в террористической деятельности. Глава МИД Швеции заявил, что у властей нет однозначного решения по поводу детей, которые родились у граждан Швеции в Сирии.

Власти Великобритании отказались принимать свою гражданку Шамиму Бегум, жену боевика ДАИШ в силу отсутствия ее раскаяния о ее пребывании на территории подконтрольной боевикам ДАИШ. Британской министр безопасности заявил, что «не станет подвергать риску жизни британцев и возвращать террористов или их сторонников...».

Дональд Трамп дал распоряжение не пускать в страну жену боевика ДАИШ Ходу Мутану, при этом женщина утверждает о наличии гражданства США и проживании в штате Алабаме.

Министр юстиции Швейцарии Карин Келлер-Саттер заявила: «Мой приоритет – безопасность швейцарского народа», подчеркнув, что Швейцария предпочитает, чтобы члены преступных группировок предстали перед судом в стране, в которой они находятся в настоящее время.

В Германии разгорелась дискуссия о судьбе захваченных в плен боевиков ДАИШ, которые являются немецкими гражданами. Некоторые политики потребовали, чтобы бывших членов ДАИШ лишили немецкого гражданства. На сегодняшний день в плену у курдов находятся 200 граждан Германии, большинство из них – дети и женщины. Также в это число входит 40 взрослых мужчин, участвовавших в совершении преступлений.



Только Франция единогласно приняло решение о возврате отдельной части своих граждан из Сирии. Необходимо понимать, что правительства многих стран оказались в замешательстве, ведь подобного масштабного участия своих граждан в террористической деятельности не было, в особенности миграции целых семей. Поэтому неудивительно, что в ряде стран ЕС по-прежнему не стихают дискуссии касательно целесообразности возвращения своих граждан.

Торгын Нурсеитова

*ДАИШ или ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в Казахстане.

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