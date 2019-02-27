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Беларусь попросила у России кредит на 600 млн долларов

Решение пока не принято.

Фото : credit wit27 февраля 2019, 17:20

Беларусь обратилась к России за кредитом для рефинансирования долга на 600 млн долларов, сообщил журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

Он отмечает, что решение о выделении кредита Россией пока не принято.

- Мы взаимодействуем с нашими коллегами из Российской Федерации по отработке проекта кредитного соглашения, но решение правительства РФ по поводу предоставления этого кредита не принято. Речь в наших договоренностях шла о рефинансировании всей суммы платежей по кредитам правительства РФ в 2019 году. Объем этих платежей составляет 600 млн долларов, - сказал Максим Ермолович.

По информации белорусской стороны, средства на предоставление этого кредита предусматривались РФ в федеральном законе о бюджете на 2019 год.

- Что касается наших стандартных механизмов взаимодействия по отработке кредитного соглашения, то здесь все отработано, проект решения подготовлен. Требуется только принятие окончательного решения на уровне правительства Россией, - резюмировал Максим Ермолович.


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