Беларусь попросила у России кредит на 600 млн долларов
Решение пока не принято.
Фото : credit wit27 февраля 2019, 17:20
Беларусь обратилась к России за кредитом для рефинансирования долга на 600 млн долларов, сообщил журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.
Он отмечает, что решение о выделении кредита Россией пока не принято.
- Мы взаимодействуем с нашими коллегами из Российской Федерации по отработке проекта кредитного соглашения, но решение правительства РФ по поводу предоставления этого кредита не принято. Речь в наших договоренностях шла о рефинансировании всей суммы платежей по кредитам правительства РФ в 2019 году. Объем этих платежей составляет 600 млн долларов, - сказал Максим Ермолович.
По информации белорусской стороны, средства на предоставление этого кредита предусматривались РФ в федеральном законе о бюджете на 2019 год.
- Что касается наших стандартных механизмов взаимодействия по отработке кредитного соглашения, то здесь все отработано, проект решения подготовлен. Требуется только принятие окончательного решения на уровне правительства Россией, - резюмировал Максим Ермолович.
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