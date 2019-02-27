Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Сенатор: Съезд партии "Нур Отан" подтвердил, что Казахстан – социальное государство

Отклик депутата Сената Парламента РК Сергея Ершова по итогам 18 съезда партии "Нур Отан".

Фото : пресс-служба Сената Парламента РК.27 февраля 2019, 17:27

Делегатами Съезда была принята новая программа развития партии "Нұр Отан" до 2030 года, которая открывает широкие горизонты стратегического видения и определяет основные контуры развития общества и государства в предстоящем десятилетии, отмечает депутат Сенат Парламента РК Сергей Ершов, передает Zakon.kz.

XVIII съезд партии "Нур Отан" войдет в историю благодаря масштабным мерам предложенных главой государства по усилению социальной поддержки и повышению благосостояния граждан Казахстана, считает Сергей Ершов.

–Были обозначены первоочередные задачи по повышению уровня и качества жизни населения, решению жилищных вопросов граждан с низкими доходами, улучшению сферы образования и здравоохранения, комплексному развитию регионов. Таким образом, будут использованы широкие меры государственной поддержки населения страны, - считает сенатор.

Масштабные социальные инвестиции охватят многие слои населения, которые сегодня нуждаются в государственной поддержке, в том числе многодетные семьи с низкими доходами. Охват малообеспеченных семей будет расширен за счет повышения критерий оказания адресной помощи до 70 % от прожиточного минимума. Минимальная выплата на каждого ребенка в многодетных семьях составят 20 789 тенге. Кроме того, на 30% будут повышены пособия родителям, опекунам и семьям (лицам), воспитывающим детей-инвалидов. На данные мероприятия будут выделены более 300 миллиардов тенге на 2019-2021 годы.

Государственная поддержка также охватит вопросы трудоустройства взрослых членов многодетных семей.

Кроме того, будет усилена работа по повышению доступности жилья для наших граждан. В рамках программы "Нұрлы жер" будет построено более 40 тысяч арендных квартир преимущественно для малообеспеченных семей из числа многодетных, в связи с чем ежегодно будет дополнительно выделяться по 50 миллиардов тенге. Боле того, для указанных категорий лиц Главой государства было поручено разработать льготный механизм предоставления жилищных займов под 2-3 процента годовых через систему жилстройсбережений.

– Сегодняшний съезд партии "Нур Отан" очередной раз подтвердил, что Казахстан является социальным государством со своей уникальной моделью, которая нацелена, в первую очередь, на обеспечение благосостояния своих граждан, - уверен Сергей Ершов.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты