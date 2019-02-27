Сенатор: Съезд партии "Нур Отан" подтвердил, что Казахстан – социальное государство

Отклик депутата Сената Парламента РК Сергея Ершова по итогам 18 съезда партии "Нур Отан".

Делегатами Съезда была принята новая программа развития партии "Нұр Отан" до 2030 года, которая открывает широкие горизонты стратегического видения и определяет основные контуры развития общества и государства в предстоящем десятилетии, отмечает депутат Сенат Парламента РК Сергей Ершов, передает Zakon.kz.

XVIII съезд партии "Нур Отан" войдет в историю благодаря масштабным мерам предложенных главой государства по усилению социальной поддержки и повышению благосостояния граждан Казахстана, считает Сергей Ершов.

–Были обозначены первоочередные задачи по повышению уровня и качества жизни населения, решению жилищных вопросов граждан с низкими доходами, улучшению сферы образования и здравоохранения, комплексному развитию регионов. Таким образом, будут использованы широкие меры государственной поддержки населения страны, - считает сенатор.

Масштабные социальные инвестиции охватят многие слои населения, которые сегодня нуждаются в государственной поддержке, в том числе многодетные семьи с низкими доходами. Охват малообеспеченных семей будет расширен за счет повышения критерий оказания адресной помощи до 70 % от прожиточного минимума. Минимальная выплата на каждого ребенка в многодетных семьях составят 20 789 тенге. Кроме того, на 30% будут повышены пособия родителям, опекунам и семьям (лицам), воспитывающим детей-инвалидов. На данные мероприятия будут выделены более 300 миллиардов тенге на 2019-2021 годы.

Государственная поддержка также охватит вопросы трудоустройства взрослых членов многодетных семей.

Кроме того, будет усилена работа по повышению доступности жилья для наших граждан. В рамках программы "Нұрлы жер" будет построено более 40 тысяч арендных квартир преимущественно для малообеспеченных семей из числа многодетных, в связи с чем ежегодно будет дополнительно выделяться по 50 миллиардов тенге. Боле того, для указанных категорий лиц Главой государства было поручено разработать льготный механизм предоставления жилищных займов под 2-3 процента годовых через систему жилстройсбережений.

– Сегодняшний съезд партии "Нур Отан" очередной раз подтвердил, что Казахстан является социальным государством со своей уникальной моделью, которая нацелена, в первую очередь, на обеспечение благосостояния своих граждан, - уверен Сергей Ершов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!