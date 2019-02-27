Актюбинским госслужащим посоветовали эффективно использовать соцсети

Инициативу первыми поддержал сам областной департамент АДГСПК.

В Актобе государственным служащим предложили вести прием граждан в "Прямом эфире" социальных сетях.

Данная идея была озвучена на коллегии департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Актюбинской области.

К слову, инициативу первыми поддержал сам областной департамент АДГСПК. В первом пилотном приеме граждан в онлайн режиме приняли участие 79 подписчиков.

- Цифра не значительная, но радует то, что граждане смогли задать свои вопросы, не посещая госорганы в удобных для себя условиях. Если обратится к официальной статистике, то в среднем в день в востребованные среди населения госорганы обращаются около 50 человек. Порой для получения простой консультации человеку приходится получить пропуск, пройти регистрацию и ожидать ответа на свой вопрос, теряя свое драгоценное время, - сказал заместитель руководителя департамента АДГСПК по Актюбинской области Рафхат Бисенов.

По словам инициаторов с помощью эффективного использования официальных страниц в социальных сетях, государственные органы станут более открытыми и доступными для общества, наладят обратную связь и создадут благоприятные условия для жителей региона.

- Данная идея была апробирована в рамках проекта "Ақтөбе – адалдық алаңы" и в дальнейшем мы планируем внести ее во всех госорганах области на постоянной основе. Выстроив эффективные методы неформальных обратных связей с населением, в первую очередь мы создадим удобные условия для нашего населения, - добавил Бисенов.

В ближайшее время организаторы планируют провести "прямой эфир" с участием руководителей Управлений образования и здравоохранения.

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