Камеры в Алматинской области сняли нарушения ПДД на 34 млн тенге

В установленные законом сроки в добровольном порядке водителями оплачено лишь около 1 миллиона тенге.

В Алматинской области полицейские организовали отработку по выявлению водителей, злостно уклоняющихся от уплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу дорожной полиции ДВД Алматинской области.

Полицейская отработка с участием института судебных исполнителей проводится практически по всем автодорогам региона. В ходе отработки стражи порядка используют фоторадарный комплекс "Крис-П", куда заложена база по автомашинам нарушителей, игнорирующих оплату штрафов.

- С начала года по нарушениям ПДД, отслеженным в автоматическом режиме камерами фото-видеофиксации, общая сумма штрафов превысила 34 миллиона тенге. В установленные законом сроки в добровольном порядке водителями оплачено лишь около 1 миллиона тенге. В этой связи совместно с частными судебными исполнителями производится взыскаемость штрафов в принудительном порядке. Отрабатываются в основном автомашины, на которые наложен "арест". В случае игнорирования автомашина водворяется на специализированную штрафную стоянку - сообщил старший инспектор по особым поручениям УАП майор полиции Владимир Кострицын.

Только в течение дня на трассах "Алматы-Кокпек-Коктал" и "Алматы-Бишкек" правоохранители выявили около 100 машин нарушителей, часть из которых препроводили на штрафные стоянки.

- Водворенная на штрафную стоянку автомашина нарушителя, будет возращена автовладельцу лишь после полного погашения суммы наложенных штрафных санкций, - дополнили в полиции.

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