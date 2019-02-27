Мать заключенного задержали при попытке передать ему телефон

Составлен протокол об административном правонарушении, материалы будут переданы суд.

Мать осужденного задержана при передаче сотового телефона в алматинский следственный изолятор ЛА-155/18, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс- службу Департамента УИС по городу Алматы.

26 февраля текущего года в десятом часу утра в комнате приема-передачи учреждения ЛА-155/18 Департамента Уголовно-исполнительной системы по городу Алматы была досмотрена передача от гражданки К., которая передавала продукты питания сыну 1996 года рождения осужденного на шесть лет общего режима. При досмотре продуктов питания, в сумке был обнаружен отключенный мобильный телефон марки Samsung без SIM-карты.

- Мать осужденного до проведения досмотра продуктов питания была предупреждена о недопустимости подобных действий. На информационных стендах комнаты передачи учреждения представлены выписки из приказа, регламентирующих деятельность следственных изоляторов МВД РК, - отмечается в сообщении ведомства.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по статье 481 КоАП РК, материалы будут переданы суд.

Статья 481

1. "Скрытая от досмотра передача или попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, алкогольных напитков, лекарственных и других веществ, обладающих одурманивающим действием, денег, продуктов питания, изделий и других предметов, запрещенных к хранению и использованию в этих учреждениях, влечет предупреждение или штраф в размере десяти месячных расчетных показателей, с конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до тридцати суток, с конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!