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Конгресс США опубликовал обновленный законопроект о санкциях против России

В Кремле новые санкционные шаги Вашингтона назвали "оголтелой русофобией", которая не основана на экспертных данных.

Фото : hayatsk.info27 февраля 2019, 19:07

На сайте конгресса США опубликован обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA), сообщает РИА Новости.

Документ, в частности, предусматривает запрет на сделки с новым суверенным долгом России со сроком погашения более 14 дней. Предполагается, что ограничения начнут действовать через 90 дней после вступления закона в силу.

Отмечается, что под санкции попадут те финансовые институты, которые, по данным Вашингтона, поддерживали "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами Российской Федерации".

Кроме того, документ предусматривает меры против инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами страны, а также в разработку месторождений сырой нефти в России. Под запрет могут попасть вложения стоимостью от миллиона долларов (или от пяти миллионов долларов суммарно на протяжении 12 месяцев).

Через полгода после вступления закона в силу под санкции также попадут российские "политические фигуры, олигархи и другие лица, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от лица президента Владимира Путина", говорится в тексте документа. Конгресс планирует получить отчет "о личном состоянии и активах Владимира Путина".

Также законопроект предполагает введение санкций против 24 офицеров ФСБ, которые считаются "причастными к инциденту в Керченском проливе", во время которого украинские суда нарушили российскую границу и были задержаны.

Авторами инициативы стали Линдси Грэм и Кори Гарднер от республиканцев, а также Роберт Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин от Демократической партии США.

В Кремле новые санкционные шаги Вашингтона назвали "оголтелой русофобией", которая не основана на экспертных данных.


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