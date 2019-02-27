Конгресс США опубликовал обновленный законопроект о санкциях против России

В Кремле новые санкционные шаги Вашингтона назвали "оголтелой русофобией", которая не основана на экспертных данных.

На сайте конгресса США опубликован обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA), сообщает РИА Новости.

Документ, в частности, предусматривает запрет на сделки с новым суверенным долгом России со сроком погашения более 14 дней. Предполагается, что ограничения начнут действовать через 90 дней после вступления закона в силу.

Отмечается, что под санкции попадут те финансовые институты, которые, по данным Вашингтона, поддерживали "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами Российской Федерации".

Кроме того, документ предусматривает меры против инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами страны, а также в разработку месторождений сырой нефти в России. Под запрет могут попасть вложения стоимостью от миллиона долларов (или от пяти миллионов долларов суммарно на протяжении 12 месяцев).

Через полгода после вступления закона в силу под санкции также попадут российские "политические фигуры, олигархи и другие лица, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от лица президента Владимира Путина", говорится в тексте документа. Конгресс планирует получить отчет "о личном состоянии и активах Владимира Путина".

Также законопроект предполагает введение санкций против 24 офицеров ФСБ, которые считаются "причастными к инциденту в Керченском проливе", во время которого украинские суда нарушили российскую границу и были задержаны.

Авторами инициативы стали Линдси Грэм и Кори Гарднер от республиканцев, а также Роберт Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин от Демократической партии США.

В Кремле новые санкционные шаги Вашингтона назвали "оголтелой русофобией", которая не основана на экспертных данных.

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