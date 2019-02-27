Заключенного, ставшего донором для больной лейкозом сестры, освободили в зале суда

У суда возникли сомнения в его виновности и появились вопросы к полиции.

Нурлана Арестанова, который находясь за решеткой, стал донором и спас сестру, освободили из зала суда, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Костанайские новости.

За решетку Нурлан попал в сентябре. Благодаря активности мамы получил разрешение на этапирование и смог стать донором костного мозга для сестры, которая борется с раком. Свидетельница, тайно снимавшая процесс передачи наркотика, на судебном заседании заявила, что Нурлана подставили карабалыкские полицейские и заплатили ей, чтобы она оговорила Арестанова и подставила его.

По словам женщины, наркотик у Арестанова она не покупала, он просто поделился дозой. Полицейские слова свидетельницы отрицают.

Однако, у суда возник ряд вопросов к проведению операции по задержанию. В частности, почему снимали процесс передачи в июле, а задержали Арестанова только в сентябре?

На последнем судебном заседании государственный обвинитель частично отказался от обвинения и попросил полностью исключить из обвинения эпизод от 16 июля (момент передачи наркотика, зафиксированный на видео), квалифицированный по статье 297 части 2 УК РК (незаконные изготовление, переработка, хранение и сбыт наркотических средств в крупных размерах). Кроме того, обвинитель просил переквалифицировать эпизод от 8 сентября (нашли наркотики во время обыска) как незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта, подготовить новую формулировку обвинения и ходатайствовал об освобождении Арестанова из-под стражи.

Уголовное правонарушение по статье 296 ч.3 УК РК (хранение наркотических средств без цели сбыта) относится к проступкам, которые наказываются штрафом, исправительными работами или арестом на срок до 50 суток. Суд переквалификацию дела поддержал и производство по уголовному делу (эпизод от 16 июля) прекратил.

Приговор Нурлану Арестанову вынесли. Мерой наказания ему определили штраф, но дни, проведенные мужчиной за решеткой, уже компенсировали сумму штрафа. Теперь Нурлан придет оплатить лишь судебные издержки. Кроме того, суд вынес постановление в адрес ДВД, теперь предстоит внутреннее расследование.

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