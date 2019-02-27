Называл убийцу братом - стали известны подробности убийства парня в Алматинской области

Знакомые, которые знали друзей не верят в то, что Женя мог совершить убийство.

Тело 22-летнего Вакиля Мамедова нашли в поле недалеко от поселка с признаками насильственной смерти. Полицейским уже удалось задержать предполагаемого убийцу, им оказался одноклассник погибшего. Однако друзья, которые знали и Вакиля, и Евгения не верят в то, что Женя мог совершить убийство, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Вакил пропал 26 февраля. Надежд, что с ним все в порядке было очень мало. Отец обнаружил у подъезда следы крови, которые вели к подвалу, а там лужа крови, клок волоc и наушники.

Поиски вели полицейские, родственники, друзья и волонтеры. Затем родителям Вакиля позвонили и сообщили, что найдено тело их сына.

Одноклассники рассказывают, что Женя был спокойным, неконфликтным и никогда не дрался. В то, что он мог убить своего лучшего друга, молодые люди поверить не могут. Они с детства были вместе.

- Вместе общаемся. Все дни рождения, все праздники вместе были. Женя был, вообще, такой спокойный парень, мухи не обидит. Именно на Вакиля, чтобы накипело. Он его не обижал, ничего не делал, такого не было, - рассказывает одноклассник Тимур Литвинов.

Про тесные дружеские отношения рассказывают и родители погибшего.

- Приходил, у меня кушали вместе. Вакил говорил: "Это, мама, мой брат". Вот брат что сделал! - говорит Амина Мамедова.

- Пока он на себя берет. Но я знаю, я чувствую, он не один был. Моего сына загнали туда, пырнули ножом, зарезали, а потом ночью вытащили, на поле отвезли и выкинули, - считает Али Мамедов.

Предположительно, убийство произошло в подвале дома. Здесь до сих пор остались следы крови на стенах и полу.

Полицейским предстоит выяснить были ли другие участники кровавого преступления.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!