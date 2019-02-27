Опасность подтопления в Атбасаре сохраняется

Еще 12 домов будут построены для переселения жителей.

167 семей в Атбасаре все еще находятся в зоне подтопления. Чтобы снизить риски проводятся противопаводковые мероприятия. В рамках республиканских командно-штабных учений проверили готовность экстренных служб к чрезвычайным ситуациям, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

В 2016 году в Атбасаре был построен земляной вал, который должен был препятствовать разливу реки Жабай. Однако в паводковый период 2017 года воды было столько, что двухметровое ограждение не смогло спасти более 600 домов.

После разрушительного наводнения встал вопрос: строить дамбу за 9 млрд тенге или возвести новые дома и провести чистку русла реки за 6 млрд тенге. Большинство жителей проголосовало за второй вариант и теперь в новый микрорайон Атбасара уже переселили большую часть пострадавших.

Большая угроза в период паводка есть у местных школ. Для строительства новых учебных заведений средств не предусмотрено. А как показывает практика, во время паводкового периода, в районе школы вода поднимается до 50 см. Для этого строится защитное ограждение высотою до метра.

В этом году из областного бюджета было выделено более 50 млн тенге. Закуплено 187 тонн ГСМ, более 5 тысяч инертных материалов и 44 тысячи мешкотары. Помимо этого, чтобы полностью ликвидировать угрозу подтопления до 2020 года будут построены еще 12 домов.

- Тех, кого в 2017 году подтопило, мы уже переселили на безопасное место, в благоустроенные 45-квартирные жилые дома; и остался последний 11-ый дом, который планируется ввести 1 марта этого года. Сейчас вопрос поднимается на уровне Правительства, переселения еще 501 семьи, которые находятся в зоне возможного подтопления, - говорит аким Атбасарского района Аманбек Калжанов.

- Талые воды, которые могут нанести многомиллионный ущерб, нужно использовать во благо. Рассматриваются вопросы строительства и накопления именно в водохранилище, с целью сохранения и дальнейшего использования на сельскохозяйственные нужды, - отметил заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин.

Сейчас службы ЧС готовятся к паводковому периоду. В усиленном режиме они работают в Акмолинской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях. Особое внимание министр обратил на Западно-Казахстанскую, где в этом году осадков выпало вдвое больше прошлогоднего. Специалисты утверждают, что готовы встретить эту весну во всеоружии.

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