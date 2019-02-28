Сейдахмет попрощался с "Уфой"

Специалисты гадают, в какой клуб попадет "Казахстанский Месси"?

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал "СЭ" прощальный пост в Инстаграме казахстанского нападающего команды Еркебулана Сейдахмета, сообщает Sports.kz.





— Спасибо, "Уфа"!, — таким комментарием Сейдахмет сопроводил командное фото в Инстаграме.

— Это будет полноценный трансфер?

— В Казахстане может оказаться?

— Потому что практически везде трансферное окно закрыто.

19-летний футболист, которого в СМИ часто называли "Казахским Месси", перешел в "Уфу" из "Тараза" в феврале 2018 года. В сезоне-2018/19 Сейдахмет провел за основную команду "Уфы" два матча: один в чемпионате России, второй — в Кубке России, не отметившись при этом результативными действиями.— Почва, что Сейдахмет уйдет из "Уфы" есть, — сказал Газизов. — Завтра мы постараемся об этом объявить. Если все будет нормально, он может оказаться в другом клубе.— Нет. Думаю, что аренда.— Почему именно там?— Вот именно что практически. Не только в Казахстане заинтересованы в Сейдахмете, есть и другие страны.Трансферное окно в чемпионате Казахстана открыто до 3 апреля. Что касается других европейских чемпионатов, то зимний регистрационный период также не закрыт в Болгарии (28 февраля), Украине (до 1 марта), Латвии (1 марта), Норвегии (1 апреля), Швеции (4 апреля). Из сильных азиатских чемпионатов трансферное окно открыто в Китае, Южной Корее, Японии.

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