Россия и Израиль создадут группу по вопросам вывода иностранных войск из Сирии

Эта информация появилась после переговоров, которые провел в среду в Москве премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Россия и Израиль создадут рабочую группу с участием ряда стран для изучения вопроса об удалении из Сирии иностранных сил, передает ТАСС.

Об этом сообщил журналистам в среду высокопоставленный источник в правительстве Израиля по итогам визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Москву.

- Решено создать рабочую группу с участием РФ, Израиля и ряда других стран для проработки вопроса об удалении из Сирии иностранных сил, - сказал источник.

Эта информация появилась после переговоров, которые провел в среду в Москве премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Тот заявил, что Тель-Авив отказывается мириться с присутствием в Сирийской Арабской республике военизированных формирований Ирана и его союзников.

22 февраля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США намерены оставить в Сирии небольшой миротворческий контингент после вывода своих войск. Она уточнила, что группа будет состоять примерно из 200 солдат, при этом чиновница не смогла ответить на вопрос о сроке, на который в стране будут оставлены бойцы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!