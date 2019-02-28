Следы паразитов нашли в бутилированной воде в Астане

В Астане в бутилированной воде нашли следы паразитов. Об этом телеканалу "Астана" сообщил руководитель столичного департамента охраны общественного здоровья, передает Zakon.kz.

Садвакас Байгабулов пояснил, что в продукции компании "Халал су" обнаружили цисты лямблий. Эти паразиты легко передаются при контакте и вызывают расстройство кишечника. Кроме того, окисляемость воды оказалась в два раза выше нормы. При этом, у производителя были все необходимые документы и заключения. Нарушение санврачи выявили во время внеплановой проверки. Один из жителей Астаны пожаловался на мутность, примеси и осадок в воде. Предприятие сразу закрыли на обработку, а руководителю грозит штраф - 20 МРП. В день на предприятии выпускают более двухсот бутылей воды.

- Определить сколько они поставили невозможно, потому что продукция расходится. На тот день, когда мы отобрали проб, они приостановили производство до проведения дезинфекции на объекте. На объекте провели полную дезинфекцию. Все емкости и оборудование обработали, чтобы исключить дальнейшее производство некачественной и опасной воды, - сообщил руководитель столичного ДООЗ Садвакас Байгабулов.

Заключение эпидемиологов есть только у 13 предприятий, производящих воду. Ещё более 30 работают без разрешительных документов, а значит годами не проходят проверки. Но и наличие справки, по словам санврачей, не всегда гарантия безопасности.

- Тоже проверка была. Плановая уже. У производителя воды "Алмазная" полностью отсутствовали дезинфицирующие средства, у шести работников не было медосмотра. Производственного контроля нет. Соответственно вода, отобранная у них, тоже не соответствовала гигиеническим нормативам, - отметил он.