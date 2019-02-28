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Трамп: В первый день саммита США и КНДР озвучили много хороших идей

Сегодня проходит второй день саммита.

Фото : REUTERS / Leah Millis28 февраля 2019, 08:34

Президент США Дональд Трамп заявил, что в первый день американо-северокорейского саммита обе стороны озвучили много хороших идей. Об этом он сказал, начиная второй день встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном во вьетнамском Ханое, передает Life.

По словам американского лидера, КНДР может стать экономическим локомотивом, но ей нужно помочь в этом. Глава США отметил, что Америка и Северная Корея не хотят торопиться, но хотят достичь верных договорённостей.

В свою очередь, Ким Чен Ын пообещал сделать всё возможное для хорошего результата саммита КНДР - США. По словам северокорейского лидера, он рассчитывает на "замечательный" диалог.

Сегодня проходит второй день саммита. По данным агентства Yonhap, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин специально не запланировал официальные мероприятия на сегодня, поскольку решил сосредоточиться на саммите США и КНДР в Ханое.


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