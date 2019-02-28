Турнир принимает Алания.

Женская сборная Казахстана по футболу стартовала с поражения на Тurkish Women’s Cup 2019, сообщает Vesti.kz.

Турнир стартовал в Алании 25 февраля. Первым соперником казахстанских футболисток стала сборная Франции-2.

Матч завершился со счетом 0:3 в пользу соперниц.

Следующую игру Казахстан проведет 1 марта против Иордании.

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