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Женская сборная Казахстана по футболу стартовала с поражения на Тurkish Women’s Cup 2019

Турнир принимает Алания.

Фото : kff.kz28 февраля 2019, 08:52

Женская сборная Казахстана по футболу стартовала с поражения на Тurkish Women’s Cup 2019, сообщает Vesti.kz.

Турнир стартовал в Алании 25 февраля. Первым соперником казахстанских футболисток стала сборная Франции-2.

Матч завершился со счетом 0:3 в пользу соперниц.

Следующую игру Казахстан проведет 1 марта против Иордании.


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