Женская сборная Казахстана по футболу стартовала с поражения на Тurkish Women’s Cup 2019
Турнир принимает Алания.
Фото : kff.kz28 февраля 2019, 08:52
Женская сборная Казахстана по футболу стартовала с поражения на Тurkish Women’s Cup 2019, сообщает Vesti.kz.
Турнир стартовал в Алании 25 февраля. Первым соперником казахстанских футболисток стала сборная Франции-2.
Матч завершился со счетом 0:3 в пользу соперниц.
Следующую игру Казахстан проведет 1 марта против Иордании.
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