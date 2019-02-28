Что кроется за негативными высказываниями о членстве Казахстана в ЕАЭС – эксперт

Эксперт рассказал об истинных мотивах противников евразийской интеграции.

Все чаще на просторах Интернета и в СМИ звучат размышления различных "экспертов" о том, нужно ли было Казахстану вступать в ЕАЭС и что дала нам эта международная организация. И зачастую их мнения сводятся к тому, что ни к чему хорошему это не привело. Мол, мы лишь все больше зависим от более сильной в экономическом плане России, которая якобы больше заботится о себе, чем о соседях по ЕАЭС. О том, насколько справедливы подобные суждения, попытался разобраться журналист Zakon.kz, побеседовав с директором Института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-немецкого университета, доктором исторических наук Булатом Султановым.

По мнению эксперта, то, что некоторые казахстанские "эксперты" считают членство РК в ЕАЭС невыгодным для казахстанской экономики, следует, прежде всего, рассматривать, как отражение борьбы среди политической элиты Казахстана.

- Здесь нужно учитывать то, что у нас есть как сторонники Евразийской экономической интеграции, так и ее противники, которых Президент Назарбаев когда-то назвал "евразопессимисты". И именно они в основном считают, что падение мировых цен на энергоносители и на сырьевые товары приведет к нездоровой конкуренции и между Казахстаном и Россией, – считает эксперт.

Читайте также:

Какие выгоды принесло Казахстану членство в ЕАЭС – эксперт

Кроме того, по мнению спикера, важным сегментом такой "подковерной" борьбы является борьба водочных баронов Казахстана и России. Также нужно иметь в виду, что сейчас снова намечается очередное потепление отношений между Турцией и США. А Турция с подачи США выступает с проектом так называемой "тюркской" или "неоосманской" интеграции и уже давно желает претворить эту идею в жизнь и пытается привлечь на свою сторону в первую очередь Азербайджан и Казахстан. И некоторые представители казахстанской творческой интеллигенции, в общем-то, активно поддерживают этот проект тюркской интеграции.

- Кроме того, мы сейчас являемся свидетелями не только усиления экономического, политического национализма и шовинизма, но и роста русофобии. Например, вот у меня тут даже есть выдержки на эту тему. Авторов я называть не буду, а просто озвучу их для прояснения ситуации: "Россия намеренно ищет врагов", "Нельзя доверять слепо российской стороне, потому что Россия не выдерживает санкций и ищет врага", "Россия начинает бить своих союзников, потому что не справляется с внешними врагами", ну и т.д. Поэтому сейчас, когда мы сталкиваемся с вбросами, что Казахстану невыгодно торговать с Россией, что Россия давит и преследует лишь свои интересы, я думаю, что нам нужно быть мудрее, – говорит Булат Султанов.

Читайте также:

"Большая Евразия"– утопия или реальность

По его мнению, нужно видеть проблемы казахстанско-российских экономических отношений (а они есть) не в кознях России, а в том, чтобы казахстанские представители наших интеграционных органов своевременно реагировали на то, какие вводятся в России новые стандарты, новые правила сертификации и т.д. И они должны информировать наших отечественных производителей о том, что меняется в правилах торговли с Россией.

Читайте также:

Какие выгоды принесет Казахстану продвижение проекта "Большой Евразии" на Восток

- То есть, я считаю, что для Казахстана в международных отношениях необходимо соблюдать прагматизм, многополярность и блюсти защиту национальных интересов. Поэтому не следует идти на поводу у тех или иных русофобски настроенных публицистов, которые, возможно, получили заказ от той или иной группы государств или от представителей "компрадорской буржуазии". Не знаю, согласитесь ли вы с этим термином, но, на мой взгляд, у нас, к сожалению, есть незначительная часть компрадорской буржуазии, которая обслуживает интересы некоторых транснациональных корпораций. А для транснациональных корпораций, чем меньше государств интегрировано в региональные структуры, тем лучше. И мы с вами должны учитывать этот фактор, – резюмировал Булат Султанов.

Владимир Демидов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!