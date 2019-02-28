Какую погоду ждать казахстанцам в последний день зимы

Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, на севере преимущественно снег, лишь на юго-востоке республики погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях прогнозируют низовую метель, гололед, ветер 15-20 м/с, в Карагандинской – туман. В Павлодарской области местами туман, днем – метель, гололед, ветер 15-20 м/с. В Акмолинской области ожидаются метель, туман, гололед. В Туркестанской области утром и днем - гроза, ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области возможны низовая метель, туман. В Жамбылской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях - туман, гололед, в Западно-Казахстанской – днем ветер 15-20 м/с. В Алматинской области в районе Жаланашколя ветер 18-23, днем порывы 28 м/с. В Костанайской области местами ожидаются туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 8°, ясно.

Прогноз погоды в Астане: днем -8°, ясно.

Прогноз погоды на 28 февраля.

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