Яркие и удивительные снимки подводного мира

В конкурсе принимали участие более пяти тысяч снимков.

Стали известны победители конкурса Underwater Photographer of the Year 2019. В творческом состязании участвовали более пяти тысяч снимков. Работы оценивали по нескольким номинациям, в том числе "Портрет", "Черно-белое", "Вверх и вперед", "Поведение", "Макросъемка", "Широкоугольное фото". Самые эффектные кадры, сделанные под водой, - в подборке Ria.ru.

Подводным фотографом года стал британец Ричард Барнден (Richard Barnden), автор снимка The Gauntlet.

© Фото : Richard Barnden/ UPY2019

"Рай" корейского фотографа Тайипа Кима (Taeyup Kim) признали лучшим в номинации "Вверх и вперед".

© Фото : Taeyup Kim/ UPY2019

Работа испанского фотографа Эдуардо Асеведо (Eduardo Acevedo) победила в категории "Охрана морей"

© Фото : Eduardo Acevedo/ UPY2019

Кадр под названием "Морской компас" британца Малкольма Ниммо (Malcolm Nimmo) отметили в номинации "Широкий угол Британских вод".

© Фото : Malcolm Nimmo/ UPY2019

"Нежные гиганты" Франсуа Белена (François Baelen) — победитель в номинации "Широкоугольное фото".

© Фото : François Baelen/ UPY2019

Чтобы сфотографировать этих любопытных медвежат, Майк Коростелев (Mike Korostelev) оставил камеру на мелководье и ждал подходящего момента. Снимок отмечен в номинации "Широкоугольное фото".

© Фото : Mike Korostelev/ UPY2019

Фото "Под покровом ночи" россиянина Егора Никифорова (Egor Nikiforov), снятое на Кольском полуострове, заслужило высокую оценку жюри в категории "Широкоугольное фото".

© Фото : Egor Nikiforov/ UPY2019

Работа греческого фотографа Николаса Самараса (Nicholas Samaras) победила в номинации "Портрет".

© Фото : Nicholas Samaras/ UPY2019

"Семейный портрет", автор — россиянин Майк Коростелев (Mike Korostelev). Кадр отметили в номинации "Поведение".

© Фото : Mike Korostelev/ UPY2019

Фото Николаса Мора (Nicholas More), представленное в номинации "Портрет", привлекло внимание жюри.

© Фото : Nicholas More/ UPY2019

Кадр датчанки Рене Андерсен (René B. Andersen) признали лучшим в категории "Обломки".

© Фото : Rene' B. Andersen/ UPY2019

"Меж двух миров". Работа Хенли Спирс (Henley Spiers) победила в номинации "Черное-белое".

© Фото : Henley Spiers/ UPY2019

Кадр китайского фотографа Пинг Сан (Ping Sun) отметили в номинации "Охрана морей".

© Фото : Ping Sun/ UPY2019

Кадр польского фотографа Михала Базалы (Michal Bazala) "Кошмар мойщика окон" заслужил высокой оценки жюри в категории "Вверх и вперед".

© Фото : Michal Bazala/ UPY2019

"Быстрая каракатица" принесла Фабио Лардино (Fabio Iardino) победу в номинации "Макросъемка".

© Фото : Fabio Iardino/ UPY2019

Фото Энрико Шомоги (Enrico Somogyi) из Индонезии признали лучшим из снятых компактной камерой.

© Фото : Enrico Somogyi/ UPY2019

"Время отдыха?" Кадр Мартина Эдсера (Martin Edser) — победитель в категории British Waters Compact.

© Фото : Martin Edser/ UPY2019

"Вечерняя прогулка с друзьями" Кена Кифера (Ken Kiefer) заслужила особого упоминания жюри в номинации "Обломки".

© Фото : Ken Kiefer/ UPY2019

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