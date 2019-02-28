Учения пройдут сегодня в столичном аэропорту

Пассажиров и посетителей аэропорта просят отнестись с пониманием к учениям.

В аэропорту Астаны пройдут учения, передает Zakon.kz. со ссылкой на КГА МИИР РК.

Плановое пожарно-тактическое учение по ликвидации условного пожара пройдет в столичном аэропорту 28 февраля в 14.30.

На учениях будут задействованы службы: пожарно- и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта и ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС Астаны.

Тема учения: тушение пожаров и проведение спасательных работ в зданиях с массовым пребыванием людей.

Цель учения: отработать взаимодействие подразделений противопожарной службы с обслуживающим персоналом аэропорта по ликвидации условного пожара и обеспечению безопасной эвакуации людей и материальных ценностей.

- При проведении учения пассажиров и посетителей аэропорта просим отнестись с пониманием и сохранять спокойствие, - обратились к пассажирам в ведомстве.

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