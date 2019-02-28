Что изменилось в законодательстве РК в феврале

Самым главным событием стала отставка правительства и смена главы Кабмина.

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в феврале, передает Zakon.kz.

Новое правительство

21 февраля Нурсултан Назарбаев отправил правительство в отставку.

25 февраля премьер-министром назначен Аскар Мамин, а также утвержден новый состав правительства РК.

Реорганизация министерств

Президент РК в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления постановил реорганизовать два министерства путем их преобразования.

Так, Министерство общественного развития преобразовано в Министерство информации и общественного развития РК с передачей ему функций и полномочий в сфере информации от упраздненного Министерства информации и коммуникаций (в этом же документе глава государства постановил упразднить Министерство информации и коммуникаций РК").

Президент Казахстана своим указом назначил Даурена Абаева министром информации и общественного развития Республики Казахстан.

Также Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности преобразовано в Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности с передачей ему функций и полномочий в сфере связи, информатизации, "электронного правительства", развития государственной политики в сфере оказания государственных услуг от Министерства информации и коммуникаций.

Аскар Жумагалиев назначен на пост министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.

В указе Президента отражен ряд мер, связанных с преобразованием и упразднением министерств:

Определить реорганизованные государственные органы правопреемниками прав и обязательств упраздняемого и реорганизуемых государственных органов в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.

Кадровые перестановки

Указами Президента на должность министра внутренних дел назначен Ерлан Тургумбаев, на должность помощника Президента - Секретаря Совета Безопасности РК – Кулмуханбет Касымов.

В РК новый министр образования

Министром образования и науки РК назначена Куляш Шамшидинова. Она сменила на этом посту Ерлана Сагадиева.

Сменился глава Нацбанка

Председателем Национального банка РК назначен Ерболат Досаев.

Юристы

Изменились Правила технического применения средств аудио-, видеозаписи, обеспечивающих фиксирование хода судебного заседания.

Теперь секретарь судебного заседания должен обеспечивать аудио-, видеозапись судебного заседания, средствами аудио-, видеозаписи, и в обязательном порядке должен проставлять аудио метку, фиксирующую выступление каждого участника судебного процесса.

Совершенствование законодательства по реализации Послания главы государства

3 февраля введен в действие закон, вносящий изменения в законодательство по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки.и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства.

Закон решил один из "наболевших" среди собственников земельных участков вопрос - теперь при принудительном изъятии земельного участка для государственных нужд собственнику будет выплачиваться его рыночная стоимость.

В банковской сфере залогодатель сможет самостоятельно реализовывать залоговое имущество.

Нотариусам переданы бесспорные требования для разрешения в порядке исполнительной надписи. Это сократит сроки рассмотрения данной категории дел.

Законом повышен размер крупного ущерба, влекущего уголовную ответственность по налоговым нарушениям до 50 тысяч МРП, одновременно увеличены административные штрафы за их совершение.

Финансы

С 1 февраля изменился перечень обязательных условий договора банковского займа.

Размер ставки вознаграждения в договоре теперь может быть указан в в годовых процентах либо в фиксированной сумме.

Размер ставки вознаграждения в фиксированной сумме допускается по займу, выданному на срок не более одного месяца, займу, выданному в рамках кредитной линии по платежной карточке.

С 9 февраля список признаков, по которым финансовую операцию можно отнести к подозрительной, изменился. Так, к таким признакам отнесены:

- пренебрежение клиентом (представителем клиента) более выгодных условий получения услуг;

- совершение операций с деньгами и/или иным имуществом с участием некоммерческих организаций, связанных с благотворительной деятельностью;

- переводы, связанные с оплатой неустойки в рамках договоров по внешнеэкономической деятельности;

- закрытие счета с последующим открытием новых счетов на то же имя или на имя членов семьи клиента (те же действия, совершенные юридическими лицами).

Также дополнены виды субъектов финансового мониторинга, и виды операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Напомним, законодательством РК установлен перечень операций, которые подлежат финансовому мониторингу, а также понятие – "подозрительные операции" - те операции, в отношении которых могут возникнуть подозрения о том, что деньги и (или) иное имущество, используемые для их совершения, являются доходом от преступной деятельности, либо сама операция направлена на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма либо иную преступную деятельность.

Налоги

8 февраля введены в действие Правила списания суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки в рамках налоговой амнистии 2019.

Образование

11 февраля установлены требования к оснащению организаций дошкольного и среднего образования системами видеонаблюдения.

В организациях дошкольного и среднего образования, системой видеонаблюдения оборудуются:

- периметр территории, прилегающий к организации;

- главные и запасные входы;

- помещения (места) массового скопления людей;

- другие помещения по усмотрению руководителя (собственника) организации образования.

Образовательные гранты для оплаты высшего образования будут присуждаться по новым правилам с 22 февраля.

Правилами определены порядок присуждения образовательных грантов для бакалавров, магистров, грантов, высвободившихся в процессе обучения, а также выделения грантов за счет средств местного бюджета.

Министерство образования утвердило сроки завершения 2018-2019 учебного года.

Учебные занятия школах независимо от форм собственности завершаются 25 мая.

Итоговые выпускные экзамены 9 (10) классов - с 27 мая по 6 июня 2019 года, государственные выпускные экзамены - с 28 мая по 30 июня 2019 года.

Документом также определены сроки проведения итоговой и повторной итоговой аттестации.

Государственная граница

С 23 февраля изменился порядок выдачи пропусков на въезд и пребывание в пограничной полосе. Теперь для получения пропуска физическое лицо подает заявление в электронном формате через веб-портал "электронного правительства" в Пограничную службу.

Пенсии

С 9 февраля выслуга лет для назначения пенсии военнослужащим Вооруженных Сил РК будет исчисляться по новым правилам.

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