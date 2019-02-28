Самые яркие произведения классики прозвучат в Астане

Руководитель проекта, дирижер – заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдинов.

Самые яркие произведения музыкальной классики – популярные арии и дуэты, симфонические сочинения казахстанских и зарубежных композиторов прозвучат 10 марта в Большом зале театра "Астана Опера" в исполнении солистов, артистов хора и оркестра. Руководитель проекта, дирижер – заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдинов, передает пресс-служба театра.

Гала-опера – это проект с неизменно насыщенной программой, включающей шедевры отечественной и мировой оперной классики, а также музыкальные сюрпризы. Так, в преддверии весенних праздников вниманию публики приготовили близкие сердцу сочинения казахстанских композиторов – Е. Рахмадиева, С. Мухамеджанова и классиков – Дж. Россини, Дж. Пуччини, Дж. Верди, Г. Доницетти, П. Масканьи, Ж. Массне, Ж. Оффенбаха, К. Сен-Санса, А. Дворжака, А. Бородина и др.

- Этот гала-концерт отличается от многих других своей цельностью, он построен в кластерной системе: большинство инструментальных и вокальных номеров связаны друг с другом. Например, увертюра к опере "Сила судьбы" Дж. Верди продолжится арией Леоноры из этой оперы, а также "Сельская честь" П. Масканьи будет представлена арией Сантуццы и интермеццо. Еще один кластер посвящен знаменитой опере "Манон Леско" Дж. Пуччини: мы предложим слушателям интермеццо, арию Манон и арию де Грие. Украшением вечера станет сцена из оперы "Богема" Дж. Пуччини, где будут петь ведущие солисты театра "Астана Опера" Медет Чотабаев и Майра Мухамедкызы. завершит концерт знаменитая Половецкая пляска из оперы "Князь Игорь" А. Бородина, - отметил маэстро Абзал Мухитдинов.

В концерте принимают участие лауреаты Государственной премии РК Сундет Байгожин (заслуженный деятель Казахстана), Майра Мухамедкызы (заслуженная артистка Казахстана). заслуженные артистки Казахстана – Жаннат Бактай, Галия Байгазинова; заслуженные деятели Казахстана – Жупар Габдуллина, Бибигуль Жанузак, Дина Хамзина, Медет Чотабаев, Жан Тапин, Меир Байнеш, Талгат Мусабаев, Жанат Шыбыкбаев; Народный артист Армении Барсег Туманян; лауреаты международных конкурсов – Елена Ганжа, Салтанат Муратбекова, Татьяна Вицинская, Гульжанат Сапакова, Беимбет Танарыков, Рамзат Балакишиев, Болат Есимханов и др. Главный хормейстер – заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов. Режиссер концерта – Еренбак Тойкенов.

Начало в 18.00

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