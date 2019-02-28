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Тенге немного укрепился на торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 375,56 тенге.

Фото : Zakon.kz28 февраля 2019, 11:36

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 375,56 тенге за доллар (-1,70 тенге), объем торгов – 38,85 млн долларов (-5 800 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,7100 тенге за рубль, объем торгов – 25 млн рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 56,2100 тенге за юань (-0,2865 тенге), объем торгов – 1 000 тыс. юаней (-900 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 375,1-376,7 тенге, евро - 427,3-429,7 тенге, рос.рубля - 5,73-5,78 тенге.

В торгах принял участие 21 банк.


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