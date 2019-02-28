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Почти на 143 млрд долларов купили валюты казахстанцы в январе

Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 66,4% или 94,8 млрд тенге.

Фото : 2000.ua28 февраля 2019, 12:04

В январе 2019 года обменный курс тенге изменялся в диапазоне 373,66-381,38 тенге за доллар США. На конец января 2018 года биржевой курс тенге к доллару составил 380,06 тенге за доллар, укрепившись за месяц на 1,1%. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает Zakon.kz.

- Общий объем операций по валютной паре KZT/USD за месяц составил 12,3 млрд долларов (увеличение за месяц на 5,3%), в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 2,0 млрд. долларов (снижение на 28,1%), объем операций на внебиржевом валютном рынке – 10,3 млрд долларов (увеличение на 15,9%), - говорится в сообщении.

В январе 2019 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 142,8 млрд тенге. Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 66,4% или 94,8 млрд тенге, российских рублей – 22,8% или 32,5 млрд тенге, евро – 10,4% или 14,9 млрд тенге.

По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы снизились на 36,1% (по сравнению с пиковым значением августа 2018 года – снижение в 2,4 раза), что свидетельствует о сезонном снижении спроса населения на иностранную валюту. В разбивке по видам валют расходы на покупку российских рублей уменьшились на 53,2%, евро – на 39,4% долларов США – на 26,4%.


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