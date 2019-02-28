GGG среди женшщин из Казахстана провела встречу с экс-чемпионом мира

Все прошло в дружелюбной обстановке.

Казахстанка Аида Сатыбалдинова, выступающая в женском профессиональном боксе, встретилась с экс-чемпионом мира по боксу среди мужчин британцем Амиром Ханом, передает Zakon.kz.

Спортсменка сейчас находится в США, где готовится к следующему бою, который состоится 15 марта в американском городе Монтебелло.

Аида Сатыбалдинова пожелала коллеге по виду спорта возвращения титула. "Леди Спарта" пожелала Хану удачи в поединке с Теренсом Кроуфордом, который состоится 20 апреля в Нью-Йорке.

– Ас-саляму алейкум брат Амир Хан! Рада была знакомству и приятному общению. Хорошей подготовки тебе к твоему предстоящему бою, и конечно же победы! Удачи, буду держать кулачки за тебя. Ребята для тех кто не в курсе у Амира пройдёт бой 20 апреля 2019г за чемпионский пояс WBO, - подписала фото Аида.

В 2016 году Амир Хан дрался с тогда еще будущим соперником Геннадия Головкина Саулем "Канело" Альваресом и проиграл ему нокаутом в шестом раунде.

Аида Сатыбалдиева, которую называют GGG среди женщин и "Леди Спарта", 26 января Аида в Тихуане (Мексика) нокаутировала местную спортсменку Веронику Вальтиерру (0-4).

Альберт Ахметов

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