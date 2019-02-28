Зампредседателя Ассамблеи народа Казахстана: Добро вернется сторицей

Мы можем рассказать десятки, а может и сотни примеров добра и поддержки со стороны казахского народа - председатель Литовского ЭКО.

Председатель Литовского ЭКО "Lituanica", заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Виталий Тварионас рассказал о любви к казахстанцам в преддверии Дня благодарности.

- С огромным уважением и воодушевлением мы скоро встречаем 1 марта – День благодарности. Это день добра и уважения тем людям, которые взрастили нас, которые дали нам возможность построить независимый Казахстан. Это дань уважения людям, которые послужили примером будущему поколению, - отметил он.

В нашей стране есть уникальная возможность многонациональному народу Казахстана сохранять свои традиции и обычаи, показывать всему миру свою миролюбивую политику и добрые соседские отношения друг к другу.

- Мы, литовцы, проживающие в Казахстане, благодарны казахскому народу за то, что в сложные времена, когда сами казахи, проживая на своей земле, были в тяжелом положении, находили возможность и желание помогать другим. Мы можем рассказать десятки, а может и сотни примеров добра и поддержки со стороны казахского народа, и сейчас в наше время мы чувствуем эту благодарность, живя в мире и согласии, - рассказал Виталий Тварионас.

Также он отметил, что в нашу страну с удовольствием приезжают гости из разных стран мира. Мы провели Экспо в 2017 году, съезды мировых религий, отказались от ядерного оружия, поддерживаем резолюцию ОБСЕ и ООН в миролюбивой политике. У нас есть уникальный институт мира и согласия – Ассамблея народа Казахстана, которую возглавляет глава государства и ее работу знают во всем мире.

Страна создает прекрасные условия для бизнеса казахстанцев, а также выгодные условия для привлечения инвесторов. Одному из наших литовских друзей понравился наш регион в Карагандинской области, и он построил уникальный "Литовский двор", где с благодарностью и безвозмездно мы проводим свои праздники.

- Мы, этнокультурные объединения, имеем прекрасный дворец дружбы и выражаем огромную благодарность Президенту страны Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за этот дворец мира и согласия, дружбы и добра. Этот пример благородства и мужества отразился и на нашем новом поколении. У нас растет прекрасная молодежь – будущее Казахстана и не случайно этот год обозначен Главой государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым Годом молодежи. Мы даем молодежи уникальную возможность проявить себя в деле строения государства, бизнеса, семьи. Я уверен, что в будущем это поколение также будет благодарно нам, - заключил он.

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