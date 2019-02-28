Первая китайская культурно-туристская выставка открыта в ВКО

В музейно-выставочном комплексе представлен ряд различных экспонатов, многие из которых были подарены музею китайской стороной.

Торжественная церемония открытия выставки "Чарующий Восточный Казахстан, прекрасный Китай" состоялась в ВКО.

Как отмечает и.о. руководителя управления туризма ВКО Марат Кабаков, организаторами выступили Генеральное консульство КНР в Алматы, представительство Министерства культуры и туризма КНР в Центральной Азии при поддержке акимата Восточного Казахстана.

В областном архитектурно-этнографическом музее объявил об открытии экспозиции и перерезал ленту Генеральный консул КНР в Алматы Чжан Вэй.

По его словам, идея создания такой выставки зародилась давно.

– Шелковый путь, протянувшийся на тысячи миль, стал историческим свидетельством дружбы между Китаем и Казахстаном. Между лидерами наших государств сложились хорошие рабочие отношения и экономическое сотрудничество. В индустриально-инвестиционный список сотрудничества входят 55 крупных проектов на сумму больше 28 млрд долларов. В Восточном регионе зарегистрировано около 100 китайских предприятий. Во время визита акима ВКО Даниала Ахметова в СУАР была создана рабочая группа по торгово-экономическому сотрудничеству. Выставка – еще один плодотворный результат совместной работы.

В музейно-выставочном комплексе представлен ряд различных экспонатов, многие из которых были подарены музею китайской стороной. Любой желающий житель или гость Усть-Каменогорска в течение месяца, до 26 марта, сможет поближе познакомиться с культурой Поднебесной, и увидеть уникальные монументальные фарфоровые вазы, на которых изображен мотив автора 12 века о городе Кайфын, маски и костюмы персонажей пекинской оперы, национальные музыкальные инструменты, свиток с изображением Шелкового пути, предметы лаковой живописи середины 20-го века. Помимо этого, представлена фотовыставка "Казахстан глазами китайцев" и "Китай глазами казахстанцев", авторы работ – путешественники.

– Для нашего музея эта выставка проходит очень плодотворно, китайская сторона преподнесла нам много уникальных экспонатов, которые описывают всю историю Китая. Я думаю, у нас получилось сделать зал ярким, динамичным, преподнести ощущение праздника и показать ментальность китайского народа, – говорит заместитель директора по экспозиционно-выставочной работе музея Евгения Рахматулина.

Церемония открытия продолжилась концертом в областном драматическом театре, где выступили отечественные артисты и певец из СУАР.

Напомним, такие совместные широкомасштабные комплексные мероприятия Китая и Казахстана проходят впервые. После организованной встречи тур операторов будет развиваться региональное взаимодействие двух стран, что, безусловно, скажется на количестве путешественников из Поднебесной в ВКО, а выставка позволит укрепить дружбу между народами.

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