Талдыкорганских военнослужащих учили правильно воспитывать детей

В воспитании детей многие родители совершают типичные ошибки.

Тренинг родительской эффективности «Секреты правильного воспитания детей» состоялся в Талдыкоргане по инициативе командования и службы по работе с членами семей военнослужащих, сообщает Zakon.kz.

Цель мероприятия - дать родителям знания о секретах взаимодействия с детьми.

В течение четырех часов квалифицированные психологи Нурайым Кисанова, Айгуль Акпаева и магистрант Национального университета обороны имени первого Президента РК - Елбасы майор Ажар Тогузова знакомили родителей с различными моделями взаимодействия с детьми, объясняли, как эффективно повысить уверенность в себе и уровень самооценки ребенка. Демонстрировали социальные видеоролики, проводили психологические игры и тренинги на повышение самооценки.

В рамках занятий разыгрывались повседневные модели жизненных ситуаций и различные способы реагирования на них. Пригласив из зала семью сержанта Ильяса Рыспаева, психолог службы по организации работы с членами семей военнослужащих Айгуль Акпаева на их примере моделировала ситуации, как правильно встречать ребенка из школы, как оторвать ребенка от гаджета, как правильно доводить требования до ребенка, чтобы быть услышанным, а самое главное, понятым.

- Цель ребенка – научиться жить, а цель родителей - направить его по правильному пути, - рассказывает психолог Айгуль Акпаева. - Многие родители в силу занятости совершают типичные ошибки. Стремятся обеспечить ребенка материально, покупая ему одежду, игрушки, но забывают при этом о ранимой детской душе, которая требует больше духовной пищи.

Занятие с родителями организовано с целью оказания им помощи в выходе на новый уровень воспитания детей, активизации конструктивных ресурсов семьи. Не всегда беседы, лекции и индивидуальные консультации могут помочь в разрешении сложных ситуаций. Групповая форма работы с родителями, напротив, может стать очень эффективным средством. Занятия в группе единомышленников позволяют снять ощущение уникальности своей личной проблемы и способствуют установлению доверительных отношений в семье.



В данном тренинге участвовало около сорока семей, но желающих узнать секреты воспитания детей гораздо больше. Поэтому службой по работе с членами семей военнослужащих войсковой части 18404 принято решение проводить подобные мероприятия на постоянной основе.

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