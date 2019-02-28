Туристские компании ВКО и Китая налаживают сотрудничество

Восточный Казахстан и Синьцзян-Уйгурский автономный район являются приграничными регионами с богатыми природными ресурсами.

28 феврая в ВКО открылась первая китайская культурно-туристская выставка "Чарующий Восточный Казахстан, прекрасный Китай". Чтобы наладить сотрудничество местные туроператоры в рамках встречи B2B представили возможности региона китайским коллегам.

Восточный Казахстан обладает уникальным природным, историко-культурным потенциалом для развития туризма и формирования кластера "Жемчужина Алтая". А главное – область рада принимать гостей круглый год.

Зимний туристический сезон длится здесь около 6 месяцев, поэтому горнолыжный вид отдыха пользуется большой популярностью. Горнолыжный кластер Алтай вошел в ТОП-50 туристских объектов республики. Кроме того, в регионе действуют 10 крупных горнолыжных комплексов.

Второй по популярности вид туризма – лечебно-оздоровительный. Здесь Восточному Казахстану тоже есть, чем удивить. В регионе произрастает порядка 100 видов лекарственных трав, действует 19 пантолечебниц. Помимо того, недавние исследования показали, что в воде озера Алаколь присутствует целебный радон, который показан при многих болезнях.

Также, развивается культурно-познавательный и археологический туризм. Открытия мирового значения были сделаны учеными в рамках трехлетней программы археологических исследований. И теперь все эти артефакты будут представлены туристам.

Разнообразие и богатство природных зон не оставит равнодушными тех, кто увлечен охотой и рыбалкой. Заместитель председателя правления АО "НК "Kazakh Tourism" Тимур Дюйсенгалиев отметил, что Восточный Казахстан лидирует в республике по количеству мест размещения туристов – 523 места.

Как подчеркнула руководитель представительства Министерства культуры и туризма КНР в Центральной Азии г-жа Ван Шулинь, перспективы китайско-казахстанского туристического сотрудничества очень обширны.

– Восточный Казахстан и Синьцзян-Уйгурский автономный район являются приграничными регионами с богатыми природными ресурсами. Мы должны использовать все возможности для делового сотрудничества в этой сфере, укрепить взаимодействие в создании инфраструктуры, формировании маршрутов, развитии рынков и подготовки специалистов, – сказала Ван Шулинь.

Во встрече приняли участие 15 крупных китайских туристских компаний, восточноказахстанскую сторону представили турагентства "Amazing Zaisan Travel", "А-тур", "Palma Tour", горнолыжный курорт "Алтайские Альпы", база отдыха "Аюда", санаторий "Изумрудный", лечебно-оздоровительный комплекс "Баян", крестьянское хозяйство "Катон-Карагайский олений парк".

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