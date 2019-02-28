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Али Балоев взлетел на 151 строчку в мировом рейтинге

Казахстанец рекордно взлетел в табели о рангах.

Фото : пресс-служба Фирузы Шариповой28 февраля 2019, 13:21

Казахстанский боксер Али Балоев рекордно взлетел в мировом рейтинге BoxRec на 151 строчку, передает Zakon.kz.

Сейчас он занимает 101-ю позицию в крузервейте.

BoxRec или boxrec.com — сайт, посвященный проведению и обновлению записей профессиональных боксеров. Энциклопедия основана на движке Boxrec Wiki, также поддерживает MediaWiki. Целью сайта является документирование боев каждого профессионального боксера. BoxRec публикует рейтинги для всех активных боксеров, а также рейтинги всех боксеров, завершивших спортивную карьеру. В 2005 году BoxRec был официально признан Комиссией Ассоциации Бокса (ABC).

Ранее менеджер казахстанского панчера Руслан Алиев был возмущен, что после яркой победы над нигерийцем Идрисом Афинни его подопечный не поднялся в рейтинге.

В ближайшее время Али обещает порадовать фанатов новым поединком. Об этом он написал в разделе сторис на своей странице в Instagram.

27 февраля, Али Балоев отметил свой 26-й день рождения.

Альберт Ахметов


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