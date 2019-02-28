Суд и аникоррупционное ведомство Актюбинской области подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве

В рамках данного Меморандума будут рассматриваться коррупционные уголовные дела с участием госслужащих и первых руководителей госорганов.

Актюбинский областной суд в лице председателя Сакена Абдолла совместно с Департаментом агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Актюбинской области в лице руководителя Расула Медетова в рамках проекта "Ақтөбе-адалдық алаңы" подписал Меморандум о взаимном сотрудничестве.

Стороны договорились о взаимодействии по всестороннему освещению и активному разъяснению Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы, проведению выездных заседании суда по коррупционным уголовным правонарушениям с участием коллектива правонарушителя и первых руководителей государственных органов Актюбинской области, а также об организации антикоррупционных мероприятии.

В ходе мероприятия, обсуждены механизмы реализации антикоррупционной политики, противодействия и предупреждения коррупционных правонарушений в системе государственной службы, пропаганды антикоррупционной культуры, как важнейшего условия духовно-нравственного воспитания молодежи.

Председатель Актюбинского областного суда Сакен Абдолла в своем выступлении основным методом борьбы с коррупцией в судебной системе отметил открытость и прозрачность судебной деятельности. Основными задачами на сегодня он назвал реализацию поставленных задач согласно Плану Нации "100 конкретных шагов".

- Коррупция должна восприниматься не просто, как нарушение закона, а как опасность, угрожающая развитию нашей страны и важно с детства воспитывать личность в духе казахстанского патриотизма и неприятия коррупции. Только тесное партнерство государства и общества позволят успешно противостоять коррупции", - подчеркнул Сакен Абдолла.

Выступая, руководитель Департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, председатель совета по этике Расул Медетов проинформировал о положениях Антикоррупционной стратегии, принимаемых мерах по противодействию коррупции, совершенствованию государственной службы, функциях Департамента, отдельных недостатках в работе государственных органов.

- Профилактические меры играют важнейшую роль в борьбе с последствиями коррупционных правонарушений. В нашей работе главная цель донести до граждан об основных жизненных ценностях. Что ценности не в богатстве, деньгах или власти, а в свободе, родных и близких людях. На днях мы организовали визит руководителей государственных органов в следственный изолятор, тем самым, показали до чего доводит коррупция. Теперь следующим делом в рамках данного Меморандума будут рассматриваться коррупционные уголовные дела с участием госслужащих и первых руководителей госорганов. Я выражаю вам огромную благодарность за проявленную активность в совместной работе по профилактике коррупции", сказал Расул Медетов.

"Значимым условием в борьбе с коррупцией является строгое и неукоснительное соблюдение требований антикоррупционного законодательства и Кодекса судейской этики" - резюмировали выступающие.

Участники встречи отметили, что Меморандум положит основу для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между судами области и Департаментом Агенства по делам государственной службы и противодействию коррупции по снижению уровня рисков коррупционных правонарушений среди государственных служащих и работников судебной системы.

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