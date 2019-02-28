Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения

Саммит в Ханое завершился раньше, чем было запланировано, и без подписания совместного документа.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не пришли к соглашению по итогам саммита в Ханое, но провели конструктивную встречу, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.

По ее словам, хотя стороны и не пришли к единому мнению, они обсудили пути по продвижению денуклеаризации Корейского полуострова и "ожидают встреч в будущем".

На пресс-конференции Дональд Трамп также подтвердил, что переговоры были "продуктивными", однако нового саммита с КНДР может не быть еще долго, отметил он.

Как рассказал журналистам госсекретарь США Майк Помпео, Ким Чен Ын оказался не готов "сделать большее".

- Мы сделали большой шаг вперед на пути к тому, о чем два лидера договорились в Сингапуре. Мы добились настоящего прогресса. <…> К сожалению, мы не пришли к чему-то, что в итоге имеет смысл для Соединенных Штатов. <...> Мы просили его (Ким Чен Ына. — Прим. ред.) сделать больше, — сказал Помпео.

Саммит в Ханое завершился раньше, чем было запланировано, и без подписания совместного документа.

Саммит США — КНДР

В столице Вьетнама 27-28 февраля состоялся саммит США — КНДР. В среду прошла встреча лидеров двух стран, она продлилась 2,5 часа. Трамп и Ким Чен Ын обсудили договоренности, достигнутые на переговорах в Сингапуре в июне прошлого года.

Сегодня состоялась вторая встреча: тет-а-тет и в расширенном составе. Лидер США назвал ее продуктивной и выразил надежду на успешное многолетнее сотрудничество с Ким Чен Ыном.

Тот, в свою очередь, вновь подтвердил готовность провести денуклеаризацию и поприветствовал открытие американского координационного бюро в Пхеньяне.

В состоянии войны

После Корейской войны 1950-1953 годов КНДР и США формально находятся в состоянии войны, поскольку они подписали только соглашение о перемирии. Страны пытаются договориться об очередности шагов для денуклеаризации КНДР, нормализации отношений и снятия санкций с Пхеньяна.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялась первая встреча Трампа и Ким Чен Ына, итогом которой стало подписание "подробного" документа. Согласно документу, Вашингтон обязуется предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян, в свою очередь, подтвердил приверженность к полной денуклеаризации.

В Ханое Трамп заявил журналистам, что Вашингтон не откажется от условия денуклеаризации КНДР. Вопрос был задан на фоне публикаций в американских СМИ о том, что лидер США готов пойти на уступки КНДР, чтобы объявить об успехе саммита.

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