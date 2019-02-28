Обувной мастер из ВКО мечтает о создании казахстанского бренда обуви

Ремонту обуви Кумарали научил его отец.

Кумарали Маратулы - владелец обувной мастерской в ВКО и выпускник Проекта развития молодёжного корпуса. Оказавшись в тяжёлой жизненной ситуации, молодой человек длительное время находился без работы, но всегда хотел осуществить мечту своего отца - создать казахстанский бренд по пошиву обуви.

У Кумарали не было возможности получить высшее образование, но работал он с раннего детства, чтобы помочь своей семье.

- Когда я был в поиске работы, услышал, что в Центре молодёжи нашего села пройдёт собрание. Не задумываясь пошёл туда и поговорил с директором центра. Тогда и узнал от Олжаса о Проекте Zhas Project. На тот момент мне очень хотелось открыть обувную мастерскую. Эта идея принадлежала моему отцу. Я не стал долго раздумывать и решил написать проект, - рассказывает Кумарали.

Ремонту обуви Кумарали научил его отец Мурат Акаев. Он и по сей день учит молодого человека секретам качественной реставрации и пошива обуви.

- Наверное, это был один из самых счастливых моментов в моей жизни, когда мне позвонили и сказали: «Поздравляю! Твой проект прошёл, и ты стал обладателем гранта», - с улыбкой вспоминает участник Zhas Project.

Сегодня вместе с Кумарали в мастерской работают ещё трое ребят. Они бесплатно реставрируют обувь инвалидам, ветеранам, пенсионерам и членам малообеспеченных семей. За полгода работы мастерской участники проекта отреставрировали бесплатно около 500 пар обуви.

Также Кумарали обучает своему ремеслу безработных ребят из села, и после завершения Проекта планирует продолжить занятия со своими учениками.

- На данный момент у меня работают два моих ученика. Я до сих пор продолжаю их обучать и показываю свои работы. Если они станут профессионалами и внесут лепту в развитие Казахстана, для меня это будет огромной честью, - рассказывает молодой человек.

Кумарали планирует развивать своё дело и открыть несколько мастерских по реставрации обуви в близлежащих населённых пунктах с приемлемыми ценами. Также молодой человек стремится осуществить мечту своего отца - создать казахстанский бренд по пошиву обуви.

- Zhas Project дал мне стимул начать своё дело и помог моему бизнесу встать на ноги. Благодаря этому проекту я смог реализовать себя профессионально и имею возможность помогать своей семье, - отметил Кумарали.

Подробнее о Проекте развития молодёжного корпуса Zhas Project

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