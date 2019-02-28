Арендное жилье-2019: на кого рассчитана программа

Приоритет будет отдаваться тем, у кого уже есть семья.

Определен предварительный перечень требований, которым необходимо соответствовать для того, чтобы иметь возможность претендовать на арендное жилье, передает Zakon.kz со ссылкой на Елорда Инфо.

Обсуждая с правительством вопрос обеспечения молодежи полноценным и качественным жильем, Президент Казахстана поручил начать строительство в трех крупнейших городах республики - Астане, Алматы и Шымкенте - арендного жилья для молодежи. Его появление позволит решить сразу ряд задач, самая важная из которых – создание комфортных условий для жизни людей.

Сейчас условия программы и участия в ней проходят стадии обсуждения и согласования. Как они будут выглядеть в итоговой редакции, станет известно позже. Пока определен предварительный перечень требований, которым необходимо соответствовать для того, чтобы иметь возможность претендовать на арендное жилье:

Возраст – до 29 лет;

Проживание в выбранном городе не менее трех лет;

Официальная занятость.

Также отмечается, что приоритет будет отдаваться тем, у кого уже есть семья.

Контракт на аренду будет заключаться на три года, предполагается возможность его продления.

В чем преимущества арендного жилья

По мнению Нурсултана Назарбаева, главный плюс арендного жилья – это возможность для молодежи быть мобильнее, не привязываться к одному месту жительства и жить там, где предлагаются лучшие условия работы. Такая практика активно применяется в зарубежных странах, где большая часть недвижимости находится не в собственности, а арендуется. Возможно, она распространится и в Казахстане, но на это потребуется не один десяток лет и значительное количество бюджета.

Отметим, что среди нуждающихся в улучшении жилищных условий людей молодые специалисты составляют особую категорию. Если какая-то недвижимость не досталась им в наследство от родственников, единственным выходом становится аренда квартир. Покупка квартиры или ипотека большинству молодых людей недоступна: стоимость квадратного метра новостроя в Астане, стартует от 140 000 тенге. Это самые простые квартиры, порой без ремонта в домах на окраинах.

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