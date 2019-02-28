Олимпийский чемпион прокомментировал арест лыжника Полторанина на ЧМ

Серик Сапиев прокомментировал ситуацию.

Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта РК, олимпийский чемпион Серик Сапиев прокомментировал ситуацию с лыжником Алексеем Полтораниным, передает Zakon.kz.

В австрийском Зеефельде в рамках соревнований Чемпионата мира-2019 по лыжным гонкам прошел забег на дистанции 15 км классическим стилем. Лидер национальной сборной Казахстана Алексей Полторанин был заявлен на участие под сороковым стартовым номером, но в гонке участия не принял.

-На данный момент никаких официальных обвинений в адрес казахстанского лыжника Алексея Полторанина со стороны правительства Австрии, FIS, МОК или WADA не выдвинуто. В Австрии находится тренерский штаб во главе с главным тренером Юрием Каминским, представители НОК, Федерации лыжных гонок и Ассоциации лыжных видов спорта РК, личный тренер Полторанина –Алексей Наконечный.Все силы направлены на выяснение обстоятельств задержания ведущего казахстанского лыжника, - сказал Серик Сапиев.

По законам Австрии без объяснения причин гражданина имеют право задержать до 48 часов.

Алексей – один из мировых лидеров лыжного спорта, призер Чемпионата мира, этапов Кубка мира и других международных соревнований.

-Мы всегда выступаем за чистый спорт и, пока не доказано, что Алексей действительно использовал запрещенные субстанции и методы, будем защищать нашего спортсмена, - отметил Серик Сапиев.

Накануне казахстанский лыжник, двухкратный бронзовый призер чемпионатов мира Алексей Полторанин должен был выйти на старт гонки на 15 км классикой на чемпионате мира-2019 в австрийском Зеефельде, но в итоге так и не появился на гонке.

Позже на лентах мировых спортивных сайтов появились сообщения о том, что полицейские провели рейды против допинга на чемпионате мира по лыжным гонкам. Девять человек были арестованы, в их числе пять спортсменов – двое австрийцы, один из Казахстана и двое из Эстонии. Федерация лыжных гонок РК прокомментировала это шокирующее событие, заявив, что будет поддерживать спортсмена и считать его невиновным до тех пор, пока не будет доказано обратно.

Альберт Ахметов

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