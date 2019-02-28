Ситуация Индия - Пакистан: новая информация о рейсах в Казахстан

В связи с закрытием воздушного пространства Пакистана, отменяются рейсы по направлению Алматы/Астана - Дели 28 февраля и 1 марта.

Рейс КС908 за 27 февраля по маршруту Дели - Алматы в настоящее время вылетел в Алматы из аэропорта Маскат, столицы Королевства Оман, где проводилась дозаправка, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Эйр Астана".

Ожидаемое время прибытия в Алматы 17:30 местного времени. На рейсе KC908 ожидается прибытие 169 пассажиров.

Рейсы КС963/964 за 27 февраля, а также рейсы KC241/242, KC907/908 за 28 февраля отменены без альтернативы, в связи с форс-мажорной ситуацией - закрытием воздушного пространства Пакистана.

- Пассажирам отмененных рейсов авиакомпанией предложено питание в аэропорту. В виду форс-мажорных обстоятельств и отсутствия свободных гостиниц, предоставление проживания пассажирам не представляется возможным. Call-центр авиакомпании продолжает прорабатывать все возможные варианты перевозки пассажиров отмененных рейсов, в том числе посредством услуг других перевозчиков в соответствии с положениями ИАТА, регулирующими форс-мажорные ситуации, - сообщили в компании.

Авиакомпания также сообщает, что в связи с закрытием воздушного пространства Пакистана, отменяются рейсы по направлению Алматы/Астана - Дели 28 февраля и 1 марта. В связи с этим, пассажиры отмененных рейсов или теряющие стыковку, могут оформить вынужденный возврат, перебронирование без штрафов в течение недели либо переписать билеты на рейсы с участием интерлайн-партнеров.

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