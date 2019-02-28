Министерство энергетики уже нашло, куда вложить деньги

На сегодняшнем заседании правительства Канат Бозумбаев рассказал о подготовленных министерством проектах в рамках развития инфраструктуры регионов на период 2019-2021 года.

Судя по всему, часть из поручений, озвученных главой государства на съезде правящей партии, готовились давно и были направлены на развитие внутренней энергетической инфраструктуры. Возможно, решения по этим проектам откладывались до лучших времен, когда появятся ассигнования или понадобятся драйверы для экономического роста. Только так можно объяснить за сутки сведенную таблицу, которая анонсировала запуск десятков проектов, как говорится, дай только деньги.

На сегодняшнем заседании правительства Канат Бозумбаев рассказал о подготовленных министерством проектах в рамках развития инфраструктуры регионов на период 2019-2021 года. По газоснабжению предлагается профинансировать строительство 4 проектов газораспределительных сетей на общую сумму 84,7 млрд тенге. В Астане это обойдется в 44,4 млрд тенге, это обеспечит газом 370 тыс. жителей. Газовые сети в Карагандинской области на сумму 28,7 млрд тенге в городах Караганда, Темиртау, Жезказган и 5 поселков. 270 тысяч жителей получат газ. В Акмолинской области проект на 10 млрд тенге и 100 тысяч жителей.

Министр акцентирует внимание на важности проекта предупредительного строительства инфраструктуры, и к моменту когда газопровод "Сары-Арка" подведет газ к указанным регионам, то жители получат его сразу.

Два магистральных газопровода в Актюбинской и Мангистауской областях на сумму 60 млрд тенге. Это обеспечит бесперебойным газоснабжением Актюбинскую и Мангистаускую области. Три проекта в Жамбылской области на сумму 8,4 млрд тенге, в результате это обеспечит газом 175 тыс. жителей и один в Костанайской области на сумму 3,9 млрд тенге.

Планируется также строительство газораспределительных сетей в Западно-Казахстанской области Теректинский р-н на 1,6 млрд тенге.

Есть проекты по развитию и модернизации электрических мощностей. Например, предлагается профинансировать реконструкцию ТЭЦ в Аркалыке – 8,2 млрд тенге. Мощности тепловой станции сильно изношены, соответственно, себестоимость вырабатываемой энергии высока, а значит субсидируется государством. Ежегодно около 2 миллиардов тенге, плюс еще и работает на дорогом мазуте. По словам министра, перевод ТЭЦ на уголь позволит отойти от субсидирования. Около 12 тысяч абонентов почувствуют это.

В Шымкенте предлагается ввести в эксплуатацию две подстанции по 110 кВт на сумму 11,7 млрд тенге. Юго-запад города, а это 204 тысяч жителей и несколько десятков объектов инфраструктуры получат бесперебойный и надежный источник электроснабжения. В Мангистауской области строительство подстанции и линии электропередачи от нее на сумму 8,2 млрд тенге обеспечит электроэнергией порядка 100 тыс. жителей новых микрорайонов, которые планируется возводить в ближайшее время.

Ну и столица. Строительство инженерных сетей в поселке Ильинка в районе Слободка, на границах пр. Богенбай батыра-Кенесары-Кумисбекова-пр. Сары-арка. Проект на 2,4 млрд тенге. Для 20 тысяч абонентов района, будет решен вопрос надежности энергообеспечения.

Судя по всему, это не все проекты, которые есть в запасе у Бозумабаева. Здесь сработал фильтр быстрых побед, взяли то, что можно быстро запустить, к чему давно готовы и что охватит максимальное количество казахстанцев. Наша страна огромна и в инфраструктуру здесь можно закапывать вечно. Тысячи поселков нуждаются в свете и газе. Их наличие может стать основой экономического и промышленного роста, а может и не стать, но то, что жить многим станет светлее и теплее, это точно.

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