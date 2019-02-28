На сколько увеличат размеры пособий семьям с особенными детьми

Также будут созданы условия для работы на дому неполным многодетным семьям.

В Казахстане будут усилены меры социальной поддержки семей, осуществляющих уход за детьми с инвалидностью. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев на заседании правительства, передает корреспондент Zakon.kz.

- Это увеличит размеры пособий с 31,1 до 41,6 тысяч тенге 100 тысячам граждан, осуществляющим уход за детьми с инвалидностью и лицами старше 18 лет первой группы с детства, - сказал он.

В то же время для неполных многодетных семей будут созданы условия для работы на дому, а для многодетных семей на селе выделят отдельную квоту для грантов и микрокредитов.

- Совместно с НПП "Атамекен" предусматривается внести соответствующие изменения в госпрограмму "Енбек". Во-первых, для обеспечения занятости, открытия семейного бизнеса, роста доходов многодетных сельчан. Для многодетных сельчан будут предоставляться государственные гранты на новые бизнес-идеи в размере 500 тысяч тенге на безвозвратной основе. В рамках микрокредитования из запланированных на 2019 год 14 тысяч микрокредитов, 5 тысяч. Будет направлено на развитие предпринимательства среди многодетных матерей и лиц с инвалидностью на селе, - проинформировал Сапарбаев.

В результате, по его словам, 15 тысяч многодетных семей получат возможность - заняться собственным делом и повысить доходы.

- Во-вторых, для многодетных малообеспеченных сельских семей будет организовано краткосрочное обучение востребованным профессиям, будут открыты социальные рабочие места на дому: пошив одежды или, к примеру, хлебопечение, - заключил глава ведомства.

Оксана Скибан, Астана

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