Кому подведут газ в Казахстане

Реализация данных проектов важна с учетом строительства магистрального газопровода "Сары-Арка", который позволит дополнительно обеспечить газом порядка 740 тысяч человек.

Правительство поддержало проекты по газоснабжению ряда регионов страны, представленные министром энергетики РК Канатом Бозумбаевым на заседании кабмина, передает корреспондент Zakon.kz.

- По газоснабжению предлагается профинансировать строительство 4 проектов газораспределительных сетей на общую сумму 84,7 млрд тенге, из которых по приоритетности, считаем важным профинансировать строительство газовой инфраструктуры в Астане на сумму 44,4 млрд тенге. Это обеспечит газом 370 тысяч жителей, - сказал он.

Также министр попросил поддержать другие проекты.

- Также, просим поддержать финансирование строительства газовых сетей в Карагандинской области на сумму 28,7 млрд тенге (Караганда, Темиртау, Жезказган и 5 поселков.). Это обеспечит газом 270 тысяч жителей. И Акмолинской области на сумму 10 млрд тенге. Это обеспечит газом 100 тысяч жителей, - указал глава Минэнерго.

По его словам, реализация данных проектов важна с учетом строительства магистрального газопровода "Сары-Арка", который подведет газ к указанным регионам и позволит дополнительно обеспечить газом порядка 740 тысяч человек.

Кроме того предлагается выделить средства на строительство 2 магистральных газопровода в Актюбинской (30 млрд тенге) и Мангистауской (30 млрд тенге) областях на сумму 60 млрд тенге.

- Это обеспечит бесперебойным газоснабжением Актюбинскую и Мангистаускую области, а также позволит дополнительно обеспечить газом население Мангистауской области численностью в 130 тысяч человек, - уточнил Бозумбаев.

Еще вдобавок необходимы 3 подводящих газопроводов и одна АГРС на общую сумму 12,3 млрд тенге, из которых 3 проекта в Жамбылской области на сумму 8,4 млрд тенге.

- Это обеспечит газом 175 тысяч жителей, - добавил он.

А один проект требуется реализовать в Костанайской области на сумму 3,9 млрд тенге, который обеспечит газом 9 тысяч жителей. В целом, будут обеспечены газом 184 тысяч жителей. И еще один проект с целью его завершения - строительство газораспределительных сетей в Западно-Казахстанской области Теректинский р-н, это 10 тысяч жителей, на 1,6 млрд тенге.

В целом, Бозумбаев отметил, что на финансирование проектов газоснабжения и электроснабжения за счет республиканского бюджета на 2019-2021 годы предусмотрено уже 169,7 млрд тенге. Это потребует дополнительно на период 2019-2025 года финансирование в объеме 187 млрд тенге, в том числе на период 2019-2021 года сумма составит 55 млрд тенге.

Оксана Скибан, Астана

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