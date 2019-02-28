"Казмортрансфлот" принял участие в XVIII съезде партии "Нур Отан"

В морской компании усилят проводимую социальную работу.

Директор департамента документационного обеспечения и информационныx теxнологий НМСК "Казмортрансфлот", депутат Актауского городского маслихата VI созыва Куаныш Есетов поделился впечатлениями об участии в XVIII Съезде партии "Нур Отан".

27 февраля состоялся 18-й очередной съезд партии "Нур Отан", где с основным докладом выступил председатель партии, Елбасы Нурсултан Назарбаев.

- Президент выдвинул ряд конкретных инициатив, направленных на улучшение социальной защищенности малообеспеченных слоев населения. Прежде всего это увеличение пособий для малообеспеченных семей до 21 тысячи тенге на каждого ребенка, возможность ипотечного кредитования для них с годовой эффективной ставкой 2–3%, повышение заработной платы, – отмечает Куаныш Есетов.

Как отметил собеседник, пакет социальных инициатив Главы государства превышает 2 триллиона тенге, которые будут направлены адресно, действительно нуждающимся.

- Глава государства поставил конкретные задачи, отметил необходимость улучшения работы социальной направленности именно в филиалах, на уровне районов, городов, областей и взаимодействия партии с местными исполнительными органами. Призвал быть в курсе происходящих в мире изменений, чтобы своевременно на них реагировать, – поделился сотрудник НМСК "Казмортрансфлот".

Отметим, в судоходной компании уделяется особенное внимание социальной ответственности. Разработана Программа социальной защиты граждан. Так, КМТФ шефствует над воинами-моряками, ветеранами ВОВ Алматы и Актау, домом малютки. Сотрудники компании являются донорами. Регулярно проводятся субботники в городе и на территории сакральных памятников. Ежегодно компания спонсирует Международный фестиваль детей и молодежи с ограниченными возможностями "LAURA".

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