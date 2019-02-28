Суд признал законным снижение скорости на ВОАД и Аль-Фараби

Предписание вынесено в пределах компетенции уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения в целях стабилизации аварийности на магистральных улицах и обеспечения безопасности участников дорожного движения.

В Бостандыкском районном суде Алматы завершилось рассмотрение гражданского дела по оспариванию действий госорганов по снижению скорости на пр. Аль-Фараби, ул. Саина и Восточной объездной автомобильной дороге, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского горсуда.

Алматинец А. Бегдесенов обратился в суд с заявлением к Департаменту полиции (ДП) и Управлению городской мобильности Алматы о признании решения ДП снизить скорость до 60 км/ч на пр. Аль-Фараби, ул. Саина и ВОАД, оформленного в виде Предписания № 1 уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения от 9 января 2019 года, незаконным. Он хотел через суд возложить на ДП обязанность устранить допущенные нарушения путем восстановления прежнего скоростного режима.

Сегодня, 28 февраля, в Бостандыкском районном суде вынесли решение об отказе в удовлетворении заявления истца Бегдесенова.

В мотивировочной части решения суда указано, что в соответствии со статьей 1 Конституции РК высшими ценностями страны являются человек, его жизнь, права и свободы. В силу ст. 3 Закона РК "О дорожном движении", одними из основных принципов дорожного движения являются приоритет жизни и здоровья его участников, и приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью участников дорожного движения.

Кроме того, суд пришел к выводу о том, что оспариваемое Предписание вынесено в пределах компетенции уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения по городу Алматы в целях стабилизации аварийности на магистральных улицах и обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Истец отметил, что Предписанием затронуты его права на комфорт и сервис. Однако, как установил суд, безопасность дорожного движения имеет приоритет над указанными правами.

- Действиями ДП принадлежащие заявителю субъективные права, свободы или законные интересы не нарушены, препятствия к осуществлению им своих прав, свобод или законных интересов не созданы, незаконно на него обязанности не наложены, - пояснили в суде.

Решение не вступило в законную силу.

- Определением суда заявление истца в части требований о признании незаконными установки постов и реализации проекта "средняя скорость" - оставлена без рассмотрения, - добавили также в ведомстве.

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