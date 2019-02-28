Ректором медуниверситета Астаны назначен экс-министр образования и науки Литвы

Было пять претендентов.

Подведены итоги конкурса на должность ректора НАО "Медицинский университет Астана".

28 февраля впервые Министерство здравоохранения Республики Казахстан транслировало в Facebook заседание рабочей комиссии по отбору кандидата на вакантную должность Председателя Правления – Ректора НАО "Медицинский университет Астана".

Претенденты на должность руководителя университета презентовали свои программы развития университета на ближайшие 5 лет, после чего каждому задавали вопрос не только члены конкурсной комиссии, но и зрители онлайн-трансляции заседания. По итогам конкурса на вакантную должность, из пяти претендентов, ректором некоммерческого акционерного общества "Медицинский университет Астана" стал экс-министр образования и науки Литовской Республики Дайнюс Павалькис.

Справка:

Dainius Pavalkis – родился 5 мая 1960 года, в городе Каунас, Литва.

В 1978 году закончил факультет общей медицины Каунасского Института медицины.

В 1990 закончил докторантуру Московского научно-исследовательского института проктологии (Россия) и Каунасский медицинский институт, Литва. Имеет степень доктора медицинских наук.

С января по сентябрь 1993 года работал ассистентом хирурга госпиталя Святого Марка, Лондон, Великобритания.

В 1995 году получил степень ассоциированного профессора в Каунасской Медицинской Академии, Литва.

В 1995 году был доцентом, Каунасской Медицинской Академии, Литва.

С сентября по октябрь 1995 года научным стажером в центре онкологии Memorial Sloan-Ketting (Нью-Йорк) и в клинике Lahey, Бурлингтон, штат Массачусетс.

С мая по июнь 1997 года интерн в университетской больнице AgiaSophia, Афины и в университетской больнице Erytheon, университетская больница Coimbros, Португалия.

В 2009 году профессор Каунасского медицинского университета, Литва.

С 1986 по 1993 год работал ассистентом хирурга в Каунасском институте медицины, Литва.

С 1993 по 1995 год работал главным ассистентом хирурга в Каунасской академии медицины, Литва.

С 1995 по 1997 год работал главным хирургом в больнице Каунасского медицинского университета и больницы KaunasRegion, Литва.

С 1997 по 2007 год занимал должность директора отделения хирургии Университетской больницы Каунас, Литва.

С 1997 по 2010 год был руководителем отделения коло-проктологии, департамента хирургии Университетской больницы Каунас, Литва.

С 2006 по 2012 год работал профессором департамента хирургии Университетской больницы Каунас, Литва.

С 2010 по 2011 годы занимал должность директора департамента общей медицины Балтийско-американской больницы,Литва.

С 2010 по 2012 год работал профессором Литовского университета наук здоровья, Литва.

С 2012 по 2015 год занимал должность Министра образования и науки Литовской Республики.

С 2015 по настоящее время начальник отдела инноваций и развития клиники Каунас, Литва. Профессор хирургического факультета Литовского университета наук здоровья.

Член консультационной группы Европейской комиссии RISEHL, группа экспертов по исследованиям, инновациям и научной политике.Член SPH, Научная группа Европейской комиссии по вопросам здравоохранения. Советник мэра города Каунас.

Приказом министра здравоохранения РК Дайнюс Павалкис назначен Провостом КазНМУ от 22 января 2018 года. Согласно новой структуре КазНМУ Дайнюс Павалкис будет курировать вопросы академической, научно-исследовательской и клинической деятельности.

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