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Экс-президента Кыргызстана признали виновным в оскорблении двух чиновников

Суд обязал экс-президента Атамбаева выплатить по 100 тыс. сомов в пользу истцов-оппозиционеров.

Фото : Хабар 2428 февраля 2019, 17:37

Алмазбека Атамбаева признали виновным в оскорблении чиновников, пишет КирТАГ.

Суд обязал экс-президента Атамбаева выплатить по 100 тыс. сомов в пользу истцов-оппозиционеров.

Октябрьский районный суд Бишкека, рассмотрев исковое заявление бывшего депутата парламента Ахматбека Келдибекова, генерального прокурора Азимбека Бекназарова и главы ГКНБ Кенешбека Дуйшебаева к телеканалу "Апрель" и экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, обязал экс-президента выплатить каждому из трех истцов 100 тыс. сомов.

С телеканала "Апрель" материальные претензии сняты.

Сторона защиты ответчика будет обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

Причиной иска стало высказывание Атамбаева в интервью телеканалу "Апрель", где экс-президент обвинил Келдибекова в коррупции, а Бекназарова и Дуйшебаева в том, что они хотят "нажиться, устроив беспорядки в стране".


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