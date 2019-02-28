В Подмосковье на дом упал самолет

По предварительным данным, погибли два человека.

29 февраля 2019 года, в Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет, сообщают News.ru.

Летательный аппарат разбился в Коломенском районе Московской области.

Он рухнул на садовый участок в микрорайоне Подлипки и задел угол жилого здания. Предположительно, это дачный домик, - сообщает источник News.ru.

Два человека, находившиеся на борту судна, погибли.

Были ли люди в доме, и пострадал ли кто-то на земле, установят спасатели, прибывшие на место падения самолета. На месте работают все оперативные службы Московской области, выводы будут сделаны после проведения проверки.

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