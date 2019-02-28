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Власти Пакистана собираются освободить пилота из Индии 1 марта

Премьер-министр Пакистана рассказал о попытке позвонить премьер-министру Индии по этому вопросу.

Фото : pixabay.com28 февраля 2019, 18:06

Премьер-министр Пакистана Имран Хан пообещал освободить попавшего в плен к пакистанским ВС индийского пилота 1 марта, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Geo TV.

- Мы решили отпустить пленного индийского пилота завтра в качестве мирного жеста, - сказал Хан.

Политик отметил, что попытался позвонить премьер-министру Индии Нарендре Моди 27 февраля вечером, чтобы выразить ему стремление Пакистана способствовать деэкскалации напряженности между странами. Имран Хан не уточнил, состоялся ли разговор.

Ранее глава пакистанского МИД Шах Мехмуд Куреши заявил, что Исламабад готов вернуть попавшего в плен пилота сбитого в среду индийского истребителя. Он подчеркнул, что Пакистан отпустит его, "если это приведет к деэскалации". В свою очередь, в правительстве Индии, по данным агентства ANI, заявили, что не собираются обсуждать с Пакистаном условия освобождения задержанного индийского пилота и требует его немедленного возвращения на родинуф.


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