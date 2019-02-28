Премьер-министр провел заседание Совета директоров холдинга "Байтерек"

В результате были приняты важные решения и подписаны документы.

В Үкімет үйі под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина состоялось заседание совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

В ходе заседания принято решение об увеличении уставного капитала входящей в состав Холдинга АО "БРК-Лизинг" для реализации в лизинг автобусов, тракторов и комбайнов на сумму 15 млрд тенге.

Кроме того, одобрено кредитование холдинга "Байтерек" с последующим предоставлением займа Банку Развития Казахстана для поддержки отечественных автопроизводителей путем обусловленного финансирования банков второго уровня для кредитования физических лиц – покупателей легкового автотранспорта казахстанского производства. Второе направление – кредитование лизингового финансирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приобретающих в лизинг автотранспортные средства и автотехнику специального назначения, за исключением сельскохозяйственной техники казахстанского производства.

Членами Совета директоров также утверждены матрица бизнес-процессов, рисков и контролей на 2019 год и отчет службы внутреннего аудита холдинга за IV квартал 2018 года.

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