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Готовы рассмотреть предложения об участии Шариповой - организаторы вечера бокса в Алматы

Ранее казахстанка изъявила желание выйти на ринг 24 марта.

Фото : пресс-служба Фирузы Шариповой28 февраля 2019, 19:31

Организаторы вечера бокса в Алматы 24 марта прокомментировали заявление обладательницы ряда чемпионских поясов казахстанки Фирузы Шариповой о желании выступить на этом боксерском событии, передает Zakon.kz.

Представители промоутерской компании, организующей вечер бокса, выступили с официальным заявлением по поводу возможного участия Фирузы Шариповой.

- Во избежание недоразумений сообщаем, что официальных предложений от промоутера или же от самой Фирузы Шариповой к нам не поступало. Никаких переговоров в данный момент о ее возможном участии в вечере бокса 24 марта в Алматы не ведется. Со своей стороны заявляем, что готовы в случае официального обращения рассмотреть все предложения со стороны команды Ф. Шариповой, - рассказал официальный представитель промоутерской компании “Suleimen promotions” Танат Нуршин.

Альберт Ахметов


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