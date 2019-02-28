Тело казахстанца нашли под Бишкеком

24-летний гражданин Казахстана проживал в Бишкеке.

Тело гражданина Казахстана обнаружили в автомобиле в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека, передает Sputnik Кыргызстан.

25 февраля утром в салоне Mazda 6 было найдено тело парня 20-25 лет с огнестрельным ранением в области виска. При осмотре в машине обнаружили смартфон iPhone, документы погибшего, водочную бутылку емкостью 250 граммов, салат и пачку сигарет. В руке юноши был пистолет Макарова с одной пулей в патроннике, еще две пули нашли в магазине. На полу в салоне лежали пуля и гильза.

Милиция установила личность погибшего — им оказался 24-летний уроженец Джалал-Абадской области, гражданин Казахстана, проживавший в Бишкеке. При проведении опроса выяснилось, что автомобиль с телом обнаружили примерно в 9:00 работающие неподалеку строители. Машина зарегистрирована на гражданина Т. Э. 1993 года рождения, авто на него оформили родственники по просьбе знакомых в феврале 2017-го. Согласно предварительным данным ГУВД, фактическим владельцем транспорта являлся погибший — студент четвертого курса одного из столичных вузов.

Правоохранители проверили, с кем мужчина связывался по телефону последний раз. Друзья сообщили, что пистолет принадлежал погибшему, — он показывал им это оружие.

- Некоторые сказали, что замечали у него склонность к суициду. В последнее время были какие-то переживания, — отметили в милиции.

Выяснилось, что незадолго до смерти, примерно в 23:45, молодой человек приезжал на своем авто в супермаркет, где купил 0,25 литра водки, банку энергетического напитка, бутылку пива, сигареты и салат.

По предварительной информации, обнаруженный на месте происшествия пистолет числится утерянным из дежурной части ОВД Джалал-Абада во время массовых беспорядков в марте 2005 года.

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