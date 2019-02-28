Единственный эффективный ответ на санкции назвал Путин

Он подчеркнул, что это "общенациональная, государственная задача".

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал хорошие условия для бизнеса в России ответом на санкции со стороны иностранных государств. Такое заявление глава государства сделал на расширенном заседании коллегии МВД 28 февраля, передает ТАСС.

- Вы видите, в каких условиях мы живем и развиваемся, и ответом на все внешние ограничения может быть только один эффективный — создать максимально благоприятные условия для развития экономики внутри страны, — сказал Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новые антироссийские санкции в случае их утверждения станут дополнительным ударом по отношениям Москвы и Вашингтона. При этом он заверил журналистов в устойчивости российской экономики, в том числе в условиях санкционного давления.

США анонсировали новый пакет санкций против РФ в середине февраля. В качестве причин называются вмешательство Москвы в работу демократических институтов за рубежом и инцидент в Керченском проливе. Если законопроект будет принят, президент США сможет наложить санкции против любого инвестора в совместные с Россией проекты по добыче СПГ за пределами РФ. Также ограничения коснутся судостроительной отрасли.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!