Популярное мобильное приложение оказалось опасным

Суммарное число установок зараженных вирусом приложений превышает 10 миллионов.

Игра под названием Solitaire: 4 Seasons (Full), весьма популярная среди пользователей Android, оказалась заражена опасным вирусом DrainerBot.

Одновременно с ней угрозу представляют и другие приложения, популярные среди владельцев Android-устройств. Среди них - VertexClub, Perfect365, Draw Clash of Clans и Touch 'n' Beat - Cinema, говорится в сообщении компании Oracle.

Ars Technica уточняет, что суммарное число установок приложений превышает 10 миллионов.

DrainerBot проявляет себя следующим образом: в какой-то момент по непонятным причинам смартфон начинает активно расходовать заряд батареи, а также интренет-трафик.

Пользователям, столкнувшимся с таким поведением устройства, рекомендуется открыть раздел настроек и найти пункт "Использование данных" (Data Usage). В нем можно будет узнать, какое приложение активнее всего пользуется интернет-соединением. Настройки аккумулятора покажут, какое из приложений является наиболее "прожорливым" потребителем заряда.

Источник: РГ

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